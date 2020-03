Se buscan emprendedores con soluciones orientadas a paliar los efectos del COVID-19

El programa The Leap-Soluciones para la Humanidad busca emprendedores de todo el mundo y dentro de cualquier actividad o sector cuya propuesta de valor se oriente a dar solución a alguno de los problemas surgidos a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19. Tanto valen contenidos pedagógicos o de entretenimiento para consumir online, como soluciones de apoyo a las personas mayores u otros colectivos vulnerables; herramientas que faciliten el teletrabajo; salud digital o cualquier otra idea original que se te ocurra para mejorar la vida de las personas mientras dura la situación de emergencia.

Podrán aplicar emprendedores con proyectos en fases muy iniciales u otros ya más rodados no concebidos con dicha perspectiva, pero que puedan virar hacía esa línea con alguna aportación interesante. Los proyectos seleccionados podrán disfrutar gratuitamente del programa de incubación The Leap y ser esponsorizados por la organización Bridge for Billions, con acceso a su red mentores e integrándose en su comunidad emprendedora global.

Bridge for Billions es la primera incubadora online surgida hace cinco años en España de la mano de Pablo Santaeufemia. Nace con el propósito de democratizar el acceso al emprendimiento sin cortapisas sociales, geográficas, de género o cualquier otro tipo. Con estas miras, lanzan una convocatoria mensual para todos los interesados en formar parte del programa The Leap, una programa de incubación online creado por emprendedores y para emprendedores que ayuda a los mentorizados a transformar su idea en un plan de negocio viable en sólo 3 meses.​ Por sus aulas virtuales han pasado ya más de 1000 emprendedores de 63 países dando origen al nacimiento de más de 600 startups, el 73% vivas aún, según el último recuento.

La otra vertiente de la organización es colaborar como partner con grandes corporaciones, tipo CocaCola, Accenture o BMW, entre muchas otras, en proyectos de innovación.

Al margen de la convocatoria habitual de The Leap, la específica que lanzan ahora con The Leap-Soluciones para la Humanidad, ofrece un mes de programa intensivo de incubación online para impulsar tu emprendimiento en estos momentos críticos. En principio la intención es esponsorizar un total de 20 proyectos, salvo que se incremente el número de mentores voluntarios en cuyo caso ampliarían la participación. Si quieres consultar toda la información y presentar la solicitud pincha aquí.