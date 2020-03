Aval público de hasta el 80% de los préstamos ICO para pymes y autónomos

El consejo de ministros celebrado hoy, 24 de marzo, ha aprobado los primeros 20.000 millones de euros para avalar, ante las entidades crediticias, los préstamos al tejido empresarial. Si en el caso del sector turístico y el de la hostelería el riesgo asumido, en principio, es del 50%, hoy el Gobierno ha subido la apuesta y anuncia la asunción del 80% del riesgo de impago en el caso de los préstamos a la liquidez que se concedan a pymes y autónomos y un 70% en el caso de las corporaciones.

Se trata de la primera movilización de dinero del total de los más de 100.000 millones (117.000) que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparencia pública del 17 de marzo en una batería de medidas económicas. El resto se irá movilizando en distintos tramos en función de cómo evolucione la situación y se analice el comportamiento de este primero.

Los préstamos se gestionarán a través de las entidades crediticias colaboradoras con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a través de la Línea Empresas y Emprendedores. Ellas serán las que decidan la concesión o denegación del préstamo y las que hagan entrega del dinero. Los préstamos se aplicarán con carácter retroactivo desde la entrada en vigor del estado de emergencia, el cual se prorrogará durante otros quince días.

Entidades crediticias para solicitar el préstamo

Conforme a esta disposición, los interesados en solicitar el préstamo deberán tramitarlo en alguna de las siguientes entidades: Santander, BBVA, Caixabank, BCC (Grupo Cajamar), C. Cooperativo, Bankinter, Caja Rural de Teruel, Liberbank, Banco Sabadell, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Jaén, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Asturias, Globalcaja, Caja Rural de Aragón (Bantierra), Caja Rural de Granada, Unicaja y Abancaja. Según se aclara en la página del ICO, “el listado se actualizará diariamente con las entidades que se vayan adhiriendo”.

Cada una de dichas entidades dispone de su propio paquete de ayudas o líneas abiertas para este fin y, según ha afirmado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la comparencia de hoy junto a Salvador Illa, ministro de Sanidad, el ejecutivo no ha dispuesto un tipo de interés determinado a dichos préstamos delegando esta función en las entidades. Sí expresó, no obstante, su confianza en la facilidad y agilidad de los préstamos teniendo el cuenta el colchón de seguridad que les proporciona el Estado al asumir la mayor parte del riesgo en caso de impago en operaciones que no siempre parecen muy claras. Podrán acceder a ellos empresas “de todo tipo de industrias” que forman parte del tejido empresarial nacional.

Según Montero, la disposición de los bancos para apoyar las medidas económicas del Gobierno es total desde el principio. Agradeció también la oferta de numerosas empresas dispuestas alterar sus líneas de producción para autoabastecer al país de productos urgentes en la crisis sanitaria actual.



En lo que respecta a las moratorias y aplazamientos tributarios Montero ratificó las medidas anunciadas ya por Pedro Sánchez el pasado 12 de marzo, esto es, un aplazamiento en el pago de impuestos con un plazo máximo de 6 meses con tres meses de carencia. Asimismo, se descartó la posibilidad de ampliar la orden de cierre a las actividades económicas operativas a día de hoy.