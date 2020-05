Congreso de Marketing Digital y Social Media gratuito y online

Se trata de un congreso que organiza desde hace tres años Miguel Florido, consultor y profesor de Marketing Digital y Social Media y responsable del sitio Marketing and web. El evento ha alcanzado gran aceptación entre los emprendedores como pone de manifiesto las más de 30.000 inscripciones registradas el año pasado y más de 2.900 personas conectadas a la vez. El evento, además, se convirtió en trending topic en 3 países: España, Colombia y Venezuela.

El de este año se celebra durante los días 27 y 28 de mayo y contará con la participación de 32 líderes internacionales del sector, en el que ofrecerá más de 16 horas de formación completamente gratuitas. Además, este año el congreso tendrá un carácter benéfico ya que con lo que se consiga recaudar con los patrocinadores, se destinará íntegramente a el Hospital de la Fe de Valencia, donde reside actualmente, para dotar a los sanitarios de materiales y equipos de protección. No obstante, para los seguidores del congreso, el evento es gratuito y, como siempre, impartido en castellano.

El evento puede ser de gran utilidad para emprendedores y empresas que contemplan el salto a la ya obligatoria transformación digital de su proyecto y su modelo de negocio. Si quieres reservar tu plaza puedes hacerlo a través de este enlace

