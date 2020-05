Convocatoria para startups en el sector de la construcción

CEMEX Ventures, Capital de Riesgo Corporativo de CEMEX, anuncia el lanzamiento de Construction Startup Competition 2020. Después del tremendo crecimiento de sus ediciones anteriores, Ferrovial, Hilti, Leonard VINCI y NOVA by Saint-Gobain se han unido a la competencia con el objetivo de identificar y fomentar nuevas startups para liderar la transformación de la industria de la construcción.

Bajo el lema You are the missing piece, estas cinco empresas líderes invitan a emprendedores de todo el mundo con soluciones innovadoras a participar en la edición de este año presentando sus proyectos del 19 de mayo al 26 de julio de 2020. Los ganadores serán evaluados en cinco áreas de oportunidad dentro de la industria, desde ciudades y edificios inteligentes hasta la optimización de la gestión de la cadena de suministro, la construcción con materiales o métodos innovadores y la optimización de la productividad, la eficiencia y la calidad en la gestión diaria de proyectos, entre otros.

CEMEX Ventures, Ferrovial, Hilti, Leonard VINCI y NOVA by Saint-Gobain se unen en Construction Startup Competition 2020, aportando su presencia detrás de las nuevas empresas que rompen el paradigma de una de las industrias menos digitalizadas y más fragmentadas. Se unirán a su experiencia y recursos para impulsar nuevas empresas con su conocimiento de infraestructura, materiales y equipos, entre otras disciplinas.

Los interesados en participar pueden presentar sus propuestas a través de la página web de CEMEX Ventures. Una vez que las cinco empresas anfitrionas hayan evaluado todas las propuestas, comprometerán a las nuevas startups más prometedoras con un nuevo conjunto de oportunidades, desde talleres hasta proyectos piloto e inversiones. En esta cuarta edición de Construction Startup Competition, las startups ganadoras serán invitadas a Chicago, Estados Unidos, para presentar sus soluciones a una audiencia compuesta por líderes mundiales en innovación, inversión y construcción del 2 al 3 de diciembre de 2020.

La presencia global de las cinco empresas anfitrionas permite a las startups de cualquier parte del mundo participar en la competencia, dándoles la oportunidad de escalar y expandir sus negocios a nuevos mercados geográficos. La posición que ocupan estos cinco líderes dentro de la cadena de valor de la construcción brinda a los participantes una amplia visibilidad de los desafíos que enfrenta la industria, así como acceso a una cartera activa de contactos importantes. Estos factores ayudan a construir conexiones con nuevos inversores y empresas centradas en la innovación. Además, la competencia ofrece a los participantes la posibilidad de probar e implementar sus soluciones con cualquiera de las cinco empresas anfitrionas.

El gran crecimiento de ediciones pasadas, donde el número de solicitantes se disparó año tras año, ayudó a desarrollar un ecosistema de más de mil nuevas empresas de más de 80 países centrados en la industria de la construcción. Construction Startup Competition 2020 tiene como objetivo completar una visión de nuevas soluciones emergentes en la industria, facilitar una revisión eficiente de las oportunidades de inversión y crear una comunidad de jugadores comprometidos a resolver los desafíos de la industria desde un punto de vista innovador, tecnológico y sostenible.

Para más información sobre la convocatoria Construction Startup Competition 2020, pincha este enlace.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.