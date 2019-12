10 emprendedoras que arrasan en su sector

Pepita Marín: el arte global de tejer

Pepita Marín es, junto Alberto Bravo, fundadora de We are knitters, la empresa que ha vuelto a poner de moda el arte de tejer. Suyo es el ecommerce que vende kits para tejer por todo el mundo y con el que facturan más de 10 millones de euros al año. Y eso que ninguno de los dos fundadores había cogido unas agujas antes de montar el negocio. El último hito de la empresa ha sido aterrizar en París estas navidades con un pop up en el barrio de Le Marais, el cual estará abierto hasta el 23 de diciembre.

El modelo de negocio de We are Knitters sigue siendo el mismo desde su nacimiento y la intención es mantenerlo. Ello no implica que no tengan planes para el futuro. A corto y medio plazo, además de abordar el mercado asiático, quieren dinamizar el ecommerce sacando técnicas nuevas, ampliando el tipo de fibras y sacando más colecciones. Todo ellos supondrá un salto significativo para la compañía.