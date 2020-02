Los diez perfiles digitales más demandados en el mercado laboral

Photographer is my life.

Photographer is my life. Getty Images

"El mercado laboral ha sufrido una transformación sin precedentes debido al auge de la digitalización en todo el ecosistema corporativo. En poco más de una década, las necesidades de las empresas han cambiado, y con ellas el tipo de aptitudes que buscan a la hora de reclutar. En España ya se habla de la existencia de un déficit de talento, debido al escaso número de profesionales formados en las nuevas competencias, si comparamos con las cifras de otros países de nuestro entorno", sostienen desde la agencia de reclutamiento tecnológico Multiplica Talent.

En este contexto de volatilidad y cambio constante, estos expertos han identificado una serie de perfiles profesionales que las compañías demandan cada vez más y que marcan la forma en la que la tecnología está modificando el presente. "Todos estos roles van más allá de las competencias técnicas y requieren de las soft skills de estos profesionales, unas prestaciones realmente importantes y cada vez más valoradas. Ello conlleva que sean profesionales que sepan navegar en las nuevas tendencias digitales y en las culturas de empresas corporativas que están todavía transformándose".

1. Digital Analyst y CRO (Conversion Rate Optimizer)

"La principal función del analista digital es la de entender los datos que se recogen de la actividad web de una empresa, a partir del uso de herramientas de medición online. Su objetivo es diseñar estrategias digitales capaces de aumentar la tasa de conversión, es decir, el número de usuarios que convertimos en clientes. Este perfil recopila datos, produce planes de optimización para los distintos canales digitales de la empresa, conoce el perfil de los usuarios que los visitan y crea informes y cuadros de mando. Controla herramientas de análisis web (Google Analytics, Webtrekk…), de mouse tracking o de testeo".

2. Diseñador de Experiencia de Usuario

"El diseñador UX se dedica a investigar, diseñar e implementar estrategias de interacción entre la plataforma digital y el usuario. Estos profesionales diseñan los flujos de páginas, la arquitectura de información, el estilo de navegación, o de qué forma se colocarán los contenidos. Este perfil sabe elaborar wireframes interactivos basados en una investigación previa sobre el comportamiento de los usuarios en la web o la app en cuestión. Detecta posibles fricciones en la navegación y momentos claves del customer journey que necesitan cambios para que la experiencia del usuario en nuestra web sea lo más fluida y eficiente posible".

3. Product Owner

"Este profesional se dedica a transmitir a los equipos, que siguen una metodología scrum (o metodología de trabajo colectivo), las necesidades de los clientes. El objetivo del product owner es conseguir desarrollar el mejor producto posible, acorde con las necesidades del target. En definitiva, sus tareas son identificar las necesidades de los clientes, definir productos mínimos viables y escribir historias de usuario, que, en metodologías scrum, significa identificar los requisitos de los usuarios cuando prueban un producto. Es un rol que combina las habilidades de recursos humanos con habilidades relacionadas con el marketing".

4. Marketing Automation Consultant

"Este perfil forma parte de los llamados marTech, aquellos profesionales que combinan el marketing con la tecnología. El especialista en marketing automation configura e implementa las herramientas de marketing automation (Salesforce, Hubspot…) para que la interacción entre la marca, y sus clientes y leads sea lo más óptima posible. Este perfil sabe llevar a cabo campañas de email marketing, campañas publicitarias usando herramientas de marketing cloud y herramientas integradas (Pardot, Social Studio, Salesforce DMP)".

5. Especialista SEO

"Un profesional SEO comprende cómo los usuarios realizan sus búsquedas e implementan mejoras en las plataformas digitales con el objetivo de aumentar tráfico. Sus tareas por tanto comprenden la búsqueda de palabras claves relevantes para la marca, y la optimización de la estructura de la información de la web. Modifican los links y el contenido que se comparte online para que el usuario lo encuentre más fácilmente a través de buscadores, relacionando la web con otras páginas y generando enlaces".

6. Front End Developer

"El Front End Developer se dedica a desarrollar la parte de la web o la app que el usuario es capaz de ver, y que ha sido previamente diseñada por un especialista UX. Por tanto, este perfil desarrolla los features orientados al usuario, escribe código y librerías reutilizables para uso futuro, optimiza la plataforma para conseguir una máxima velocidad y escalabilidad y asegura la validación de datos para el back-end".

7. Back End Developer

"Este perfil de desarrollador trabaja al lado del servidor, es decir, se encarga de que los datos que configuran una web o una app funcionen correctamente. Por tanto, se encarga de resolver problemas complejos con el diseño de aplicaciones, el desarrollo y las experiencias de los usuarios. Aplica tecnologías web y conceptos arquitectónicos en el desarrollo de features y sistemas, y diseña e implementa soluciones de almacenamiento de datos".

8. Data Analyst

"Este perfil tiene conocimientos de ingeniería, análisis y modelado de datos. También tiene control de herramientas de machine learning y big data. Se dedica a administrar sistemas operativos y bases de datos, por lo que conoce modelos de arquitectura de datos lambda y kappa, y sabe sobre computación en la nube. Por otro lado, puede utilizar herramientas de bases de datos relacionales o no relacionales, y tiene conocimientos de programación".

9. Scrum Master / Agile Coach

"Dentro de las metodologías ágiles, que son el nuevo paradigma de la gestión de productos, existe un marco de trabajo llamado scrum. Se dice que es un marco de trabajo porque son una serie de guías que implementan unos valores (coraje, foco, compromiso, respeto y apertura) construidos sobre sus tres pilares: transparencia, inspección y adaptación. No es un método o un proceso en sí mismo ya que estos valores y pilares tienen que ver con comportamientos humanos. Dentro de este marco de trabajo, está el scrum master, que tiene un rol más global y también menos concreto en el desempeño. El marco de trabajo maneja reuniones (que en scrum se llaman eventos) y artefactos (incremento de producto, product backlog, sprint backlog) concretos que hace que la implementación de scrum cumpla los valores y pilares. El scrum master es quien vela por que esos valores y pilares estén presentes en todos esos eventos y artefactos. Otro rol que no se enmarca directamente en el marco de trabajo de scrum, pero que sí está muy conectado con el ámbito de las metodologías ágiles es el agile coach. Este rol surgió bajo la necesidad de llevar el cambio hacia estas nuevas formas de trabajo a toda la organización, de tal forma que los equipos scrum no sufran los impedimentos de una organización que funciona de dos maneras, la tradicional y con cultura agile, que, a priori, parecen incompatibles".

10. DevOps

"Es un profesional de la tecnología de la información (TI) que trabaja con desarrolladores de software, operadores de sistemas (SysOps) y otro personal de TI de producción para supervisar las publicaciones códigos. Este rol requiere a alguien que posea las habilidades necesarias para superar las barreras tradicionales entre los equipos de desarrollo de software, pruebas y operaciones. Un deverOps debe saber cómo administrar la infraestructura de TI que se necesita para admitir el código de software en entornos de nube dedicados, de múltiples usuarios o híbridos. Se le puede solicitar que aprovisione los recursos requeridos, seleccione un modelo de implementación apropiado, ordene el protocolo de prueba para validar la versión y monitoree el rendimiento después de la publicación. Las tareas pueden incluir la preparación de datos de prueba, el análisis de resultados, la solución de problemas y la comunicación de problemas al desarrollo".