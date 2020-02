Los seis datos críticos de una empresa más buscados en Google

"Millones de internautas recurren a Google a diario para estar al tanto de la actualidad, obtener información especializada, incluso –cada vez más– prolifera su uso como navegador –a través de Google Maps– para transitar por las ciudades, por carretera, incluso para recabar información sobre negocios, tiendas, restaurantes, etc. En una era en la que el consumidor manda, para las pymes es primordial tener todos sus datos correctamente presentados y perfectamente actualizados online, de manera que los usuarios puedan acceder a sus productos y servicios de forma ágil, sencilla y sin importar el canal por el que les contacten", sostienen desde la agencia de marketing online Qdqmedia.

Pero, ¿cuáles son los datos críticos para los usuarios? Los seis datos claves –los más solicitados por los usuarios–que han de ofrecer las empresas a sus clientes para maximizar sus oportunidades de negocio son, según Qdqmedia:

1. Ubicación del negocio

"Cuando los usuarios buscan información en Google sobre un producto o servicio, con frecuencia lo hacen acotando su búsqueda al nombre y el tipo de producto o el nombre del negocio. Pero, sea cual sea el criterio de búsqueda, es muy frecuente que éste se combine con criterios de proximidad. Para cumplir con el objetivo de ofrecer información sobre la proximidad, la ubicación del negocio es clave. Es esencial introducir la dirección física de manera correcta y aportar ubicaciones de referencia que faciliten su llegada y localización. Es, además, conveniente que aquellos negocios que opten por abandonar el formato de tienda física para apostar únicamente por el ecommerce, especifiquen en su site si la tienda física continúa abierta –y en qué horario– o si ya no existe. El propósito es evitar que los clientes potenciales dediquen tiempo a buscar y localizar un lugar que tiempo atrás dejó de estar abierto al público".

2. Descripción del negocio

"Es un dato imprescindible. Los usuarios que recurren al buscador lo hacen desde dos perspectivas opuestas. La de quienes conocen alguno, o más detalles, sobre el negocio, o el producto que buscan; nombre del negocio, a qué se dedican, referencias previas… Y los que no conocen ningún dato, pero buscan determinado tipo de negocio o producto. En ambos casos, la descripción es crítica para orientar al usuario de la conveniencia de utilizar los servicios y productos ofrecidos. Es conveniente, además, que en la descripción se retrate correctamente el sector y el tipo de negocio del que se trata. Toda esta información es esencial porque puede marcar la diferencia que existe entre conseguir la atención del cliente o que este 'pase de largo' ante una descripción insuficiente y siga buscando online para satisfacer sus necesidades".

3. Horarios de apertura y canales de contacto

"Tener bien especificada la ubicación y correctamente descrito el negocio no es suficiente. Con frecuencia, los usuarios reclaman más información. El horario, la disponibilidad y las fórmulas de contacto son esenciales para animar al potencial cliente a contactar con la marca. A los usuarios les sirve de poco que un negocio dispense el producto buscado si la ubicación está en otra ciudad o el ecommerce no está correctamente descrito. Si, además, no hay diversos métodos de contacto para que los usuarios puedan disipar sus posibles dudas a través de una aproximación directa con la marca, es muy posible que el potencial cliente siga buscando. El horario de apertura bien descrito se convierte en algo tan crítico como un número de teléfono de contacto, un correo electrónico, o un link al web chat del site. La voz es el new black y va a ser clave para mejorar la interacción entre las marcas y los consumidores como mecanismo de fidelización. Algo tan sencillo como incluir el número de teléfono de contacto entre sus datos esenciales puede incentivar el contacto del usuario con la marca cuando éste se encuentra buscando un producto. Es una fórmula sencilla de implementar y puede contribuir a fortalecer lazos con los consumidores".

4. Sitio web

"Si bien la página web del sitio no esté entre las más buscadas en Google, es igualmente indispensable para el usuario y para la marca. El nuevo consumidor multicanal es conocedor del poder que las nuevas tecnologías le han otorgado. Para favorecer las oportunidades de negocio, es crítico que el potencial consumidor pueda visitar la página web de la empresa para acceder a información más precisa sobre los productos y servicios. Generar tráfico hacia la web ya es un logro importante y, dependiendo de la eficacia de los contenidos, se puede favorecer el incremento de la tasa de conversión de visita a compra efectiva".

5. Valoraciones de los usuarios

"Las valoraciones también son una información fundamental para que el usuario decida apostar por una marca o por otras de la competencia. Este ítem está obteniendo cada vez más peso en la toma de decisiones de los consumidores, que buscan en sitios especializados si una marca tiene prescriptores, ya sea por la calidad de sus productos, por su rapidez en el servicio o incluso, por la calidad en la atención al cliente. De ahí que sea cada vez más importante, no solo incluir valoraciones de fácil acceso en Google sobre estos aspectos destacados, sino también obtener buenas valoraciones en cada interacción con los usuarios. Esto ayuda al posicionamiento y a generar confianza entre los usuarios que necesitan nuestros servicios".

6. Contenidos complementarios

"En el mundo online son esenciales los contenidos 360. Si se trata de una tienda, las fotos de los productos son esenciales; si es el caso de un restaurante, imágenes del lugar, así como una descripción detallada de la carta y los menús del día. La inclusión de imágenes, videos o un site específico para publicar ofertas, promociones o eventos es algo muy a tener en cuenta, porque cuando los potenciales clientes solicitan información al buscador, con frecuencia optan por prestarle más atención a quienes se muestran de una forma más completa y atractiva. En el mundo digital es muy sencillo que el potencial cliente pinche en el siguiente negocio que ofrezca como resultado el buscador, de manera que cuanta más información pertinente y atractiva se le ofrezca desde el primer contacto, mejor. Así incrementamos las posibilidades de negocio ya que, además, contribuye a mostrar una imagen profesional y confiable del negocio".