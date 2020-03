"El diseño estratégico reduce la incertidumbre y ofrece la solución más útil para resolver un problema"

"La consultoría tradicional ofrece un resultado concreto en base a una definición precisa. Necesitas una web, con cuatro páginas y unos textos y unos datos concretos y una consultora puede estimar el número de horas que le llevará, y, por tanto, un coste. Este esquema ha funcionado muy bien durante décadas, cuando los ciclos tecnológicos duraban 10 o 12 años. Actualmente, vivimos en una situación en la que cada dos o tres años, el panorama tecnológico y social cambian radicalmente y tenemos que acostumbrarnos al cambio y a la incertidumbre, a no saber exactamente qué hacer cuando nos encontramos un reto u oportunidad", sostiene Sergio Rosillo, fundador, junto a Alberto Barrio, de Garaje de Ideas, estudio de diseño estratégico y experiencia de usuario.

Según Rosillo, el diseño estratégico sirve para afrontar proyectos cuya solución no se puede definir. "Imagina que necesitamos adaptar la aplicación de un banco a la Generación Z… No sabemos cómo hacerlo, pero sí sabemos cuál es el problema. Ese problema puede tener múltiples soluciones, pero unas serán más eficientes que otras. Es una situación de incertidumbre. En lugar de lanzarnos a hacer lo primero que se nos ocurra, lo que propone el diseño estratégico es un proceso para reducir esa incertidumbre, para escoger la solución más útil y acertada".

Entre sus trabajos, Garaje de Ideas ha diseñado la nueva bebida para el ‘tardeo’ de Red Bull, ha definido una Guía de Humanización en el trato para los pacientes de los Hospitales Españoles y ha concebido una nueva experiencia de cliente para Telefónica que define cada uno de los pasos en la experiencia que vive el cliente desde que contrata la fibra de su casa hasta que ésta queda instalada. “Aproximadamente, un 60 por ciento de nuestros proyectos son nuevos productos digitales o mejora de la usabilidad de servicios online. El resto son proyectos de estrategia que se abordan desde una perspectiva de diseño. Por ejemplo, asesoría para crear un equipo que mejore las ratios de conversión de un ecommerce en base a experimentos continuos”, recuerda Rosillo.

Pasos para un diseño

El proceso de diseño consiste en plantear correctamente el problema. Este experto enumera los pasos a seguir:

1. Comprensión: Hacer una investigación para entender a fondo el problema, a las personas implicadas y su contexto.

2. Conceptualización: Generar ideas para solucionar el problema y hacer un plan.

3. Tangibilización: Poner en marcha el plan. Esta fase es la más parecida a la consultoría tradicional.

"De esta manera, se llega a una solución que se puede parecer o no a la que te imaginabas al principio, pero que si se ha trabajado correctamente, es la mejor opción posible".

En crecimiento

Rosillo explica que la mecánica de trabajo del diseño estratégico "es algo que ocurre naturalmente en empresas pequeñas. En una empresa con cuatro empleados, lo normal es que el propietario entienda bien sus procesos, conozca a fondo a sus clientes y sepa qué soluciones son las más útiles para solucionar los problemas. Es decir, no hay que explicitar iniciativas concretas de diseño estratégico para dar soluciones eficientes".

Sin embargo, cuando una empresa crece, "el conocimiento se distribuye –subraya este experto– y se crean procesos para que el trabajo salga adelante. Eso hace que el trabajo se mecanice y deje de reinar el sentido común para tomar las decisiones. Ahí es cuando los procesos de diseño estratégico suelen tener más sentido, porque sacan a los equipos de su día a día, les permiten explorar un problema a fondo y acercarse a sus clientes, antes de tomar decisiones".

En cualquier caso, Rosillo sostiene que hay metodologías que pueden funcionar muy bien en startups o pymes, "especialmente, cuando quieren arrancar un modelo de negocio o un nuevo producto. Los Google Design Sprints están muy de moda. Son cinco días de 'encierro' en los que se obtiene toda la información interna sobre el problema, se plantea una investigación, se idean soluciones, se crea un prototipo y se testa si el camino es adecuado".

Desarrollo del proceso

La fase más importante de un proyecto de diseño estratégico es la creación de la metodología y selección del equipo. "En otras palabras, hacer un plan para ir del problema a la solución". El primer paso del plan es la investigación. "Hay que planificar entre un 20 y un 30 por ciento del tiempo que tengas para el proyecto a entender el problema. Por ejemplo, si tienes que lanzar una app en tres meses, deberías dedicar al menos tres semanas a investigar. Las actividades que se hacen durante una investigación son, principalmente, entrevistas internas, entrevistas con clientes y recogida y análisis de datos públicos".

El segundo paso es la conceptualización. "Inspirándonos en lo que hemos aprendido en la investigación, debemos idear y definir soluciones al problema. Cuantas más ideas generemos, más posibilidades hay de que demos con la más eficiente, la que mejores resultados obtendrá. Después tenemos que ejecutar ese plan y evaluar los resultado".

Investigación cuantitativa y cualitativa

La fase de investigación es crucial para que después en la fase de conceptualización se puedan definir soluciones al problema. "La información que necesitamos del cliente depende mucho de cada proyecto. Desde qué necesita, a cómo ha intentado solucionar el problema antes o cuánto estaría dispuesto a pagar a alguien que le ayudara a hacerlo. Lo que sí es constante en todos los proyectos, es el uso de técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas".

Rosillo define la investigación cuantitativa como la obtención de datos agregados de los usuarios. "Lo hacemos a través de encuestas, mediciones, herramientas de audiencias, etc. Eso nos permite, mediante técnicas derivadas del método científico, dar conclusiones con relevancia estadística. Es especialmente útil para validar ideas que ya tienes".

En cuanto a la investigación cualitativa, "consiste en realizar observaciones o tener conversaciones que amplíen tu conocimiento sobre un tema. Normalmente, con expertos sobre ese tema o sujetos que viven el problema que estás intentando solucionar. A diferencia del cuantitativo, nunca se busca representatividad estadística, sino generar nuevos caminos que no se te hubiera ocurrido explorar si no hubieran aparecido en esas conversaciones. Para sacar el máximo partido a las entrevistas, solemos grabarlas y luego realizar técnicas de análisis del discurso. Nos permiten descubrir matices con los que no te quedas en el momento. No es solo lo que dices, sino cómo lo dices", destaca Rosillo.