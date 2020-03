Diez habilidades profesionales que marcarán un antes y un después este 2020

Hace apenas unos meses, el informe Tendencias en el entorno laboral 2020: las habilidades del futuro, realizado por Udemy for Business, revelaba que España se encuentra dentro del Top 10 mundial (9º puesto, el 4º en Europa) en el aprendizaje de las habilidades tecnológicas más codiciadas por las empresas.

Solo el Reino Unido, Alemania y Polonia se encontraban por delante de España en Europa, lo que refleja el elevado nivel de concienciación de los trabajadores españoles por adquirir y actualizar sus habilidades para mantenerse competitivos en el entorno laboral actual.

Las empresas, cada día más, empiezan a darse cuenta de las ventajas competitivas que supone la formación de los empleados y muchas son conscientes de los beneficios que obtienen de vuelta. De hecho, según un estudio del IDC, se estima que, por cada dólar invertido en formación, las empresas pueden obtener un retorno del 869% en tan solo tres años.

No obstante, cada año surgen nuevas habilidades en las que resulta esencial formar a los trabajadores para que continúen siendo eficientes en su labor diaria, y que sus conocimientos no queden obsoletos. Por ello, Udemy For Business, ha elaborado un estudio que recoge las 10 habilidades que marcarán un antes y un después en el mercado laboral de España este 2020:

SQLite

Biblioteca escrita en el lenguaje de programación C que implementa un sistema de gestión de bases de datos transaccionales SQL, auto-contenido, sin servidor y sin configuración. El código de SQLite es de dominio público, por lo que se puede emplear tanto a nivel comercial como privado. Asimismo, SQLite es la base de datos más implementada en el mundo y cuenta con innumerables aplicaciones.

Arduino (IoT)

Plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de pines hembra que permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla.

Instagram Marketing

Se trata de una de las áreas más importantes de una estrategia de marketing digital y a través de ella se pretende dar a conocer los productos o servicios de una compañía, generando una vinculación con el público, a través una de las redes sociales más populares actualmente. Para ello es importante conocer bien la red social y adaptar el mensaje a la misma. Además, existen diferentes formas de llegar al público objetivo y herramientas para controlar los resultados.

MikroTik

Software que funciona como un Sistema Operativo para convertir un PC o una placa Mikrotik RouterBOARD en un router dedicado. Es un sistema operativo stand-alone de gran potencia y capaz de ejecutar cualquier configuración de red, con amplias posibilidades de actualización y con un fácil mantenimiento.

MEAN Stack (Desarrollo web)

Framework o conjunto de subsistemas de software para el desarrollo de aplicaciones y páginas web dinámicas, basadas en el lenguaje de programación JavaScript. MEAN es el acrónimo formado por las iniciales de las cuatro principales tecnologías necesarias para ello: MongoDB, ExpressJS, AngularJS y NodeJS.

Microsoft Access

Sistema para la creación de bases de datos de escritorio de forma fácil, rápida y adecuada para cada negocio. De este modo, permite crear aplicaciones interesantes y funcionales en poco tiempo. Se encuentra incluido en el paquete ofimático Microsoft Office.

API (Application Programming Interface)

La Interfaz de Programación de Aplicaciones es un conjunto de funciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones, permitiendo que los programas de software interactúen entre sí.

DevOps

El término procede de la unión en inglés de development (desarrollo) y operations (operaciones). Se trata de una metodología que tiene como objetivo unificar el desarrollo y la operación de software, de manera que los desarrolladores puedan desplegar rápida y eficientemente el código en cloud y obtener así productos mejores y más fiables.

Scala

Lenguaje de programación funcional y orientado a objetos de alto nivel que destaca por su concisión. Ayuda a evitar errores en aplicaciones complejas, y sus tiempos de ejecución en JVM y JavaScript le permiten construir sistemas de alto rendimiento con fácil acceso a enormes ecosistemas de bibliotecas.

Hibernate

Herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM) para la plataforma Java que facilita la relación entre una aplicación y una base de datos SQL, optimizando el flujo de trabajo y evitando caer en código repetitivo.

“Nuestro estudio, basado en el análisis de las habilidades con un crecimiento más rápido, nos ha permitido observar que en 2020 los españoles destinarán una gran parte de sus recursos a aprender sobre habilidades relacionadas con la programación. De hecho, en nuestra plataforma también percibimos que este tipo de cursos se encuentran en auge y el número de alumnos inscritos sigue en aumento. Son cada vez más los profesionales y empresas que ven en la formación de su fuerza laboral su principal aliado para destacar frente a los competidores”, afirma Llibert Argerich, vicepresidente de marketing de Udemy.