Con décadas de experiencia, este pionero en el concepto del coworking en Europa, articula sus ideas alrededor del movimiento Rise of Innovator, con el objetivo de despertar al innovador que todos llevamos dentro. Para ello, ofrece un sistema de trabajo que ayuda a desarrollar las ideas que se tengan y conseguir que tomen forma, que realmente respondan a nuevas preguntas y que se conviertan en reales. Y también habla de los peligros del innovador y la innovación y de cómo la sociedad actual está diseñada para acabar con ellos, ya que existen todo tipo de trabas culturales, sociológicas, políticas, institucionales… diseñadas para matar al innovador.



José Almansa

Co-fundador de LOOM e Impact Hub y autor de El fin de la innovación. La era del innovador.

La innovación no existe

Venga. En una frase. ¿Serías capaz de decir qué es innovación? Hoy es casi imposible no escuchar hablar de innovación, ¿verdad? Todos lo hacen. Pero la realidad es que ‘La innovación no existe’. ¡No existe! Al menos como te la están contando.



Todos nacemos conectados con nuestro ‘Yo innovador’. Hasta que empieza el proceso de socialización y recibimos información con respuestas para todo. “Haz lo que te digo”, “no puedes”, “no lo hagas”… Nos las enseñan los maestros, la sociedad y hasta nuestros padres con la mejor intención. Y lo aceptamos, claro. Abandonamos nuestra capacidad de estar conectados con nuestro ‘Yo creativo e innovador’. Dejas de soñar. Dejas de jugar. Renuncias a decidir. Cargas para siempre con una ‘mochila’ de respuestas aprendidas. Te adaptas y sales adelante. Sí, podemos llegar a ser muy, muy, muy buenos dando respuestas (aprendidas) a todo. Mientras la mochila funcione.

Siento decirlo. Esas soluciones aprendidas no valen para nada. Tenemos dudas sobre nuestro futuro. Vivimos un presente complejo. Pero, también es el momento más apasionante de nuestra historia. Porque el poder, ese poder que perdimos de niños, sigue estando ahí. Esperando. Hoy más que nunca sabemos que la solución está en las personas. Ni los gobiernos, ni las leyes funcionan si detrás no hay personas creativas, responsables e innovadoras. Hoy todos hablan de innovación. Es la palabra que lo resolverá todo. Pero la innovación no existe sin personas innovadoras. Por eso, es necesario comenzar una nueva era: la era del innovador, la era de las personas. La era donde tú juegas.

Innovación = innovador + proceso creativo

Por fin despertamos a qué es innovación de verdad. Innovación es el resultado del proceso creativo de uno o varios innovadores para responder a una necesidad no resuelta por las respuestas pre-aprendidas. Así que lo importante es que tú reconectes con el espíritu innovador y que tengas una metodología que te permita tener resultado.

Estamos en un momento de incertidumbre… sí. Pero, también en un momento maravilloso, lleno de oportunidades, donde no importa de dónde vengas o si has innovado antes, porque hay miles de retos por delante para reinventarlo todo. Nuevas maneras de trabajar, preparando ciudades y empresas para los nómadas digitales. Producción energética a través de los propios usuarios, activando las cientos de maneras por las que cada persona podría producir la energía que consume. Y más. Medicina preventiva, con una gran industria primaria de análisis genéticos que permita adelantarnos a las enfermedades y otra secundaria para prevenirlas. Reindustrialización de sectores de futuro como defensa a través de la Inteligencia Artificial y drones. O transporte adelantándonos a los cambios de vehículo autónomo y uso de hidrógeno como combustible principal. Incluso, la creación de un modelo económico complementario que capture el valor que el PIB no puede. Todo es posible desde el espíritu cuestionador de un innovador.

Existen tres metodologías Grasshopper con una herramienta digital llamada ‘riseofinnovator’ que te pueden ayudar a encontrar soluciones, a problemas y necesidades no resueltas. Y a tener un plan para ponerlas en práctica. Para hacer tu propio salto de la innovación. Para provocar cambios en tu vida personal, tu empresa o tu ciudad. El proceso creativo que le falta al innovador.

Todos podemos liderar un plan para dar el gran ‘salto de saltamontes’ de la innovación y ponernos por delante en las grandes oportunidades que se avecinan.