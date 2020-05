Objetivo prioritario: salvar al turismo

Probablemente, uno de los sectores que más está sufriendo y más va a sufrir a largo plazo por el Covid-19 es el del turismo, una de las señas de identidad de nuestro país.



Exceltur, una asociación integrada por casi una treintena de compañías del sector y de subsectores como el transporte aéreo, ferroviario, marítimo y terrestre, alojamiento, agencias de viajes y tour operadores, medios de pago, alquiler de coches, hospitales turísticos y centrales de reservas, maneja, entre los posibles escenarios de pérdidas de ingresos turísticos para este año, unas cifras que van desde 92.000 a 124.000 millones de euros.

En ese sentido, ha presentado un plan de transición hacia la nueva normalidad con el nombre de ‘Plan Renacer Turismo’ “en aras de una verdadera y gran apuesta de Estado en favor del sector de la economía española, que hoy es más vulnerable y el que más sufrirá a raíz de Covid-19”.

Esencia del plan

“Nuestra voluntad es que ‘Plan Renacer Turismo’ sirva de orientación en el tiempo, sobre los distintos factores más relevantes a tener en cuenta en cada caso por el sector y las autoridades competentes, durante las tres grandes etapas sucesivas que se avecinan".

1. Garantizar la supervivencia empresarial y del empleo con mayores apoyos, alertando sobre la posibilidad de un gran plan de rescate de mucha mayor magnitud en otoño si la falta la demanda extranjera en verano.

2. Facilitar la más pronta apertura en condiciones del conjunto de la cadena de valor turística, tanto de cara a la demanda interna como la externa que es clave en estos próximos meses de verano.

3. Promover el refuerzo de la competitividad y los necesarios avances/evolución del modelo turístico de cara al nuevo escenario Global Post-Covid 19 que regirá del 2021 en adelante”.

Este plan de actuación parte “de una situación de ingresos 0 actual y con mínima visibilidad hasta fines de Junio que supondría casi cuatro meses sin facturar y la necesidad de garantizar la supervivencia de muchas empresas y empleos turísticos asociados que están en riesgo real de desaparición, situación que se gravara a fines de verano si no llega la demanda extranjera”.

El citado plan encadena en el tiempo medidas y acciones de emergencia a corto plazo con otras acciones de recuperación y potenciación competitiva a medio, en tres fases sucesivas:

Fase 1. Salvar y/o asegurar la mayor supervivencia del tejido empresarial turístico

Del 15 marzo al ¿30 junio? O al ¿15 de julio?

1. Posibilitar la adecuación del personal a la actividad de la empresa

Agilizando la gestión administrativa de los ERTEs, introduciendo la posibilidad de la declaración jurada. Extendiendo los ERTEs de fuerza mayor y las medidas vinculadas (pago de cotizaciones y subsidio de desempleo) hasta finales de 2020. Y estableciendo la justificación del mantenimiento del empleo en 1 año frente a los 6 meses actuales.

2. Reducir la tensión sobre la tesorería de las devoluciones por cancelaciones

Incorporando en la legislación la aceptación obligatoria y temporal, durante el período de alarma, por parte del consumidor de bonos canjeables por los importes de los servicios turísticos (billetes de transporte, reservas de alojamiento, paquetes turísticos) no prestados durante este período que sustituyan a las devoluciones obligatorias como única opción/ derecho del consumidor (como en Italia, Francia).

3. Facilitar la negociación de alquileres

A través de un marco legal que ampare, en casos que sean procedentes, la renegociación/condonación y/o aplazamiento de pago de alquileres industriales de establecimientos turísticos, mientras dure el parón de actividad sin ingresos y hasta que no llegue una clara recuperación.

4. Facilitar la liquidez empresarial

Asignando al sector turístico un cupo mínimo del 20% (40.000 milones de euros) de la línea de crédito de los supuestos 200.000 millones de euros anunciada inicialmente por el Gobierno, por su carácter de sector especialmente afectado (como EEUU, Noruega, Alemania, Reino Unido o Suecia). Y ampliando como mínimo la cuantía de la línea de avales hasta el 80%/90% de los créditos para todas las empresas, independientemente de su tamaño y de ser posible aumentando el cupo.

5. Minimizar la carga por pago de impuestos

A través de la condonación / diferimiento de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y adecuar el cálculo de su cuantía a la liquidación real, (como Italia, Francia, Reino Unido o EEUU). También con la condonación / aplazamiento de pago de las cuotas de la seguridad social y retenciones de IRPF, sin coste (como Alemania e Italia, éste con un paquete para empresas turísticas) hasta como mínimo el 20 de julio. o hasta cuando realmente se pueda reanudar la actividad turística. Con la condonación / aplazamiento en la liquidación y pago del IVA (como Italia, en general, y Austria, Croacia y Grecia para empresas turísticas) hasta el 20 de julio o hasta cuando realmente se pueda reanudar la actividad turística. Y con la condonación / posposición de impuestos autonómicos (Transmisiones y actos jurídicos y sucesiones y donaciones, como la Comunidad de Madrid) y eliminación de tasas turísticas (como Islandia hasta 2022).

6. Medidas específicas para líneas aéreas

Con excepción o reducción de las exigencias del reglamento 261 hasta el final de la crisis y la excepción de la norma 80/20 de slots. Y dar por amortizada la compensando de emisiones de CO2 sin pago en 2020.

Fase 2. Apertura gradual de instalaciones y recuperación de operaciones y ventas

¿Del 30 de junio a diciembre de 2020?

1. Establecer el calendario que facilite la movilidad y reinicio de los viajes (urgente)

Definir un calendario lo mas concreto posible para el inicio de la movilidad social y la turística fuera del entorno domiciliario mas próximo. Estableciendo unos primeros plazos, protocolos y condiciones de uso, que orienten sobre las primeras fechas de potencial arranque, incluyendo planes B /aplazamientos temporales, anunciados con tiempo, de no ser posible mantener por razones sanitarias los plazos iniciales.

Para los desplazamientos en España por carretera por motivos lúdicos de ocio/turismo y/o de negocio.

Para los usos / tránsitos por aeropuertos, puertos, estaciones de tren y de autobuses para viajes interiores.

Para los desplazamientos transfronterizos (terrestres, aéreos y marítimos) en coordinación con la OMS y los países de la propia Unión Europea. Idealmente, conseguir unos estándares similares de procedimientos y controles sanitarios ex ante y ex post (ej. Tests /pasaporte sanitario, etc.).

2. Definición de condiciones mínimas para el desescalado de los servicios turísticos

Con la incorporación de expertos y empresarios reconocidos del sector turístico (Exceltur) en el Comité / Task Force del Gobierno, para consensuar el gradual des escalamiento de actividad económica coordinado por la Mª Teresa Ribera.

Acelerar un proceso consensuado y liderado por el Ministerio de Turismo con el refrendo final de Sanidad entre las diversas Administraciones Públicas, operadores privados de los diversos subsectores turísticos y sindicatos para una rápida elaboración de protocolos específicos (Covid Free) de uso.

El objetivo es garantizar la seguridad sanitaria a sus usuarios y coadyuvar a reforzar la imagen y el prestigio agregado de España como destino seguro, tal como Austria ha empezado a hacer (medios de transporte, alojamientos, bares, restaurantes, chiringuitos, discotecas, parques de ocio, teatros, playas festivales, fiestas patronales, etc.).

3. Estrategia de comunicación positiva ante los consumidores finales

Inicialmente, interna, y posteriormente, externa, que procure impulsar/recuperar la confianza del turista. Destacando las medidas de seguridad (ej. Test masivos) que garantizan/refuercen las condiciones para la movilidad y el disfrute de los servicios y recursos turísticos en España.

Con una campaña de comunicación emotiva que sin confrontar los atractivos de las diversas Comunidades Autónomas, coordine y realce los destinos Españoles como mejor opción de la demanda interna para el disfrute de sus vacaciones (ya existe a nivel individual en sitios como Benidorm, Madrid, etc.).

Con una bajada temporal del IVA para las ventas de 2020 y eliminación de tasas turísticas autonómicas (como Noruega e Islandia).

4. Plan especial para destinos con una baja actividad en 2020 (hasta abril de 2021)

En un contexto donde muchos destinos del litoral, especialmente, los insulares, tendrán mayores dificultades para abrir en el verano de 2020 por falta de vuelos y/o demanda, por una fuerte caída o incluso desaparición del turismo externo, que conllevará el que se multiplique el desempleo, se plantea un paquete extraordinario de medidas transitorias hasta abril de 2021:

Un plan de formación ‘Renacer turismo’, dirigido a la capacitación para la nueva época, de los trabajadores turísticos en situación de desempleo por ERTE’s extendidos por fuerza mayor.

Un plan de inversión en regeneración de espacios públicos ‘Renacer turismo’, dotado con mínimo 5.000 millones de euros del Estado inductores de efectos multiplicadores de inversión privada, liberalizando a su vez los superávit municipales, para recuperación de espacios públicos en zonas estratégicas de alto impacto turístico de los destinos del litoral de baja actividad.

Una línea de crédito preferencial ‘Renacer turismo’ para la renovación de instalaciones turísticas. Con aval mínimo 90% público y condiciones de coste y plazo preferencial, junto a incentivos urbanísticos (como Ley Balear 2012), para la renovación de instalaciones turísticas, que no suponga aumento de plazas e introduzca políticas de reducción de huella ambiental.

Un plan de emergencia / refuerzo empresarial. De aplicación y análisis empresa por empresa, incorpora medidas de exoneración de pago de impuestos, transferencia directa de renta sujeta al mantenimiento del empleo en 2021 y línea especial de financiación 100% avalada para garantizar la supervivencia empresarial. Con incentivos adiciónales para inducir mejoras competitivas reduciendo la atomización / desagregación, favoreciendo mayores economías de escala producto de diversas formulas (fusiones, alianzas entre pymes, afiliaciones a marcas, etc.).

Fase 3. Estrategia para consolidar y reforzar una competitividad turística más sostenible

De 2021 a 2023

1. Refuerzo de la capacidad de liderazgo y gestión turística del Estado y del sistema de gobernanza

Un nuevo modelo turístico español mas sostenible y económicamente mas rentable. Se precisará de los mejores talentos, de la mayor eficiencia en el gasto público y de la mayor cooperación publico-privada.

A través de un replanteamiento del organigrama y potenciación del equipo de gestión del Ministerio/secretaria de Estado, entre otros con un presupuesto mas adecuado y creando una Dirección General de Competitividad Turística para afrontar la valorización y el obligado reposicionamiento experiencial de una oferta turística española, mas sostenible y diferenciada que evite competir solo por precio.

Con una transformación estructural del enfoque, organización y cogestión de Turespaña, adecuada a los retos post pandemia y del turismo del SXXI, con una más activa participación del sector privado en sus órganos de gobierno/toma de decisión y obtención de recursos.

Y reorientando SegiTTur bajo un nueva orientación cliente y formulas de gestión público-privadas, dedicado al fomento de la digitalización de los destinos y las empresas turísticas españolas.

2. Apuesta por un mayor liderazgo y coordinación turística interinstitucional

Trabajando a dos niveles. Por un lado, en La UE, creando en la delegación española en Bruselas, una unidad especializada de apoyo permanente del Ministerio de Turismo para trasladar y defender los posicionamientos y acciones publicas y privadas relacionadas con el sector. Y de haber existido hoy, podría estar defendiendo entre otros, un calendario y protocolo conjunto en favor de la apertura de fronteras europeas a efectos turísticos y también de sus instalaciones, armonizando al máximo posible los procesos de des escalamiento operativo, además de abogar por directivas más acordes a los intereses turísticos españoles., que las emanadas a instancias de países de menor relevancia, que despliegan notables esfuerzos de lobby en la UE.

Y por otro, en España, asegurando la capacidad de liderar y dotar de mas contenidos, gestión y coordinación a órganos clave, como la Conferencia Sectorial con las Comunidades Autónomas. Y el Consejo Español de Turismo Conestur hasta convertirlos en instrumentos de trabajo y toma de decisiones más efectivas, sobre programas comunes.

3. Diseño de una nueva hoja de ruta estratégica 2021-2025

Con la redacción de un nuevo plan estratégico del turismo español, y de marketing, siguiendo la estela del último plan ‘Horizonte 2020’, elaborado hace 10 años:

Que se marque objetivos medibles a corto/medio plazo, en aras de procurar la mayor rentabilidad socioeconómica.

Que recoja con visión transversal y más convergente de cadena de valor, las sensibilidades y objetivos de calidad a integrar por los varios subsectores turísticos.

Que permita reorientar / redefinir los posicionamientos turísticos más deseados para los diversos destinos, en base a sus elementos diferenciales de su oferta y demanda, sus estrategias de marketing diferencial y digitalización, sus esfuerzos para minimizar la huella ambiental y maximizar su seguridad sanitaria, etc.

Y que comprometa un presupuesto ambicioso y suficiente tanto para el Ministerio/Secretaria de Estado de Turismo junto con modelos de cofinanciación junto con las Administraciones Públicas y el sector privado.

4. Acciones transformadoras prioritarias

Con el diseño e implantación de un ‘Plan Renove’ de los destinos pioneros del sol y playa español en coordinación con las comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado, con visión de largo plazo y un marco legal de incentivos urbanísticos, fiscales y financieros propios y aprovechando las líneas del nuevo marco de la UE y fondos del deseable ‘Plan Marshall’ que se esta gestando.

Impulsando la mayor aceleración de la estrategia de digitalización de empresas y la de destinos turísticos con una visión mas integral de cadena de valor , bajo un contenido más concreto y aplicado, aprovechando economías de red en la contratación y uso de los recursos distribuidos por RED.es.

Con la redacción de un plan de intermodalidad turística, que contemple necesariamente la inversión en la conexión de la alta velocidad ferroviaria con el aeropuerto de Barajas y otros medios de transporte marítimo, que favorezca la conexión con el principal HUB aeroportuario y las instalaciones portuarias para transporte marítimo de pasajeros. a las islas y para los de cruceros.

Con la modificación de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información para responsabilizar a las plataformas digitales de hacer cumplir la legalidad vigente y así ayudar a comunidades autónomas y ayuntamientos que se pueda cumplir su marco normativo, y ahora mas que nunca el sanitario, evitando en paralelo las múltiples distorsiones sociales que generan.