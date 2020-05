Seis estrategias comerciales para que tu negocio siga siendo competitivo

“El nuevo escenario y el que vendrá después como resultado de la desescalada plantea a los responsables de muchas empresas cuestiones como ¿he de cambiar mi propuesta de valor en el mercado? ¿cómo puedo llegar a mis clientes ahora? ¿los posibles cambios en la demanda me pueden obligar a cambiar mi estrategia de precios? ¿he de modificar la segmentación y los canales de venta? ¿habrá regulaciones diferentes? ¿los cambios en la cadena de suministro, como consecuencia de la expansión de la Covid-19, pueden tener implicaciones fiscales en materia de precios de transferencia, tributación directa o indirecta, y aduanas?”, plantea Mónica Mendoza, experta en ventas, que ofrece varios consejos y estrategias comerciales para ayudar a incrementar las ventas y captar clientes en tiempos de la Covid-19.

1. Digitalizar el negocio

“Si no es posible digitalizar todos los procesos, es de vital importancia, al menos, poder transformar una parte. Ahora es la única manera de sobrevivir en este nuevo contexto. Esto no significa tener un ecommerce, sino cambiar la mentalidad y la cultura empresarial –siempre poniendo el foco en el cliente–, hacia aquellas acciones, tecnologías y estrategias que hagan uso de métodos digitales para hacer más eficiente una empresa e incrementar la productividad. Es otra manera de relacionarse con los clientes. Es una mentalidad que reinará sobre la cultura empresarial de un profesional, para que cada empleado, colaborador o gerente, entre otros, pueda pensar en ‘modo digital’, aprovechando las oportunidades de la economía en Internet”.

Mendoza sostiene que si el negocio es una pequeña empresa con pocos recursos económicos, “lo mejor es avanzar a pequeños pasos. Ver en qué situación se encuentra la empresa, si está bien posicionada en Google, si se cuenta con una plataforma de pago o qué fases del proceso de ventas se pueden hacer vía Internet o teléfono, por poner algunos ejemplos. Por ejemplo, las empresas de delivery están creciendo con el confinamiento un 40%”.

Según esta experta, una de las claves es realizar un plan comercial para el nuevo escenario en el que, en la mayoría de los sectores, la prioridad de generar ingresos será sustituida por la de subsistir. Así, pregúntate: qué productos y servicios van a ser prioritarios, qué canales se van a utilizar, cuáles deben ser los mensajes, cómo se va a comportar el cliente, qué productos y servicios van a ser prioritarios y qué ventajas competitivas nuevas van a ser diferenciales”.

2. Internacionalización y nuevas alianzas

“La entrada en nuevos mercados emergentes, para ir a la búsqueda de nuevos clientes o bien partners o colaboradores, será un factor clave para el crecimiento de la empresa. Las alianzas también cobran especial protagonismo para llegar a otros mercados o crear nuevos productos tanto a nivel nacional como internacional”.

3. Apostar por la omnicanalidad

“En la sociedad actual, donde la oferta es cada vez más amplia y variada, los clientes se han vuelto más exigentes y se han convertido en usuarios omnicanal. Por tanto, ya no existen entornos online y offline, sino que coexisten, se integran e interaccionan entre ellos. Por ello, será necesario hacer uso de diferentes canales para poder llegar al conjunto de clientes y así poder incrementar las ventas”.

4. Liquidez y talento comercial

“Es bien conocido el hecho de que los márgenes en las operaciones comerciales son de especial importancia, sin embargo, durante esta época de crisis se priorice tener circulante y pensar un poco más en términos de caja que en términos de rentabilidad. Y en lo que a talento comercial se refiere, es interesante activar medidas de fidelización y motivación de comerciales que han visto disminuir sus ingresos al reducir sus comisiones”.

5. Espacios de confianza

“Si eres un comercio, tomar valor de seguridad es clave. El establecimiento ha de aportar seguridad al cliente, que perciba que es un espacio de confianza. Especialmente, el sector textil, por las prendas que están en contacto con el cuerpo. Hay que establecer protocolos bien definidos para garantizar una compra segura”.

6. Venta cruzada y fidelización

“Comunicarse con los clientes. Apostar por mensajes simples, reales y empáticos para alejarse de los promocionales. El objetivo es vender. Hay que aprovechar la oportunidad, pero sin parecer oportunista, pues estamos especialmente sensibles y los mensajes comerciales que percibimos como agresivos generan mucho rechazo. Enviar mails o utilizar las redes sociales en torno a la marca o marcas que se representan, así como los valores que se transmiten al mercado. Asimismo, es necesario centrarse en el largo plazo y no tomar sólo decisiones cortoplacistas. Y aunque se baje el ritmo, no hay que perder presencia ni posicionamiento ante el público. Además, este es un excelente momento para implementar un CRM o bien actualizar la base de datos. Conocer bien el entorno digital también aportará conocimientos para captar nuevos leads sobre los que trabajar”.

Mendoza reconoce que para ejecutar estas acciones necesitamos claridad mental y no dejarnos llevar por la ansiedad y el miedo, “pues desde el miedo no es posible tomar las decisiones que esta nueva situación requiere”.

