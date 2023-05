Una cuestión clave para tu negocio: ¿Sabes cómo detectar un billete falso?

En nuestro país se detectaron 56.389 billetes falsos en 2021. Es decir, 17 billetes falsos por cada millón de billetes legítimos en circulación, según los datos del Banco de España. Si vemos el dato fuera de contexto, quizá pueda parecer una cantidad pequeña, pero lo cierto es que supone una cifra nada desdeñable: 2,15 millones de euros.

El billete de 20 euros fue el más falsificado, ya que representó un 38% del total detectado, seguido por el de 50 euros, con un 31%. En cualquier caso, el Banco de España destaca el paulatino descenso de las falsificaciones. Por ejemplo, en 2015 se localizaron 88.200 billetes falsos.

Además, en 2021 se detectaron en nuestro país algo menos de 8 monedas falsas por cada millón de monedas legítimas en circulación. La falsificación se centra casi exclusivamente (94,6%) en las piezas de 2 euros.

Con estas cifras, es muy probable que por tus manos haya pasado alguna vez un billete falso o una moneda, aunque tal vez no lo hayas advertido. Y si lo has detectado, casi seguro que lo has llevado al banco, a una comisaría o a una sucursal del Banco de España para que sea retirado de la circulación, que es lo que siempre se debe hacer.

Pero detectar un billete falso no siempre es sencillo. Aunque los comercios suelen contar con mecanismos que les ayudan a comprobar si un billete sospechoso es legítimo o no y acostumbran a examinarlo, normalmente no solemos detenernos a mirar si nos están ‘colando’ un billete falso.

Por eso, el Banco de España ha publicado en su web un vídeo en el que explica algunas pautas que nos pueden ayudar a localizar billetes falsos mediante el método ‘toque, mire, gire’. Consiste en fijarnos en los distintos elementos de seguridad que incluyen todos los billetes y que son difíciles de falsificar, pero que podemos comprobar muy fácilmente con nuestros sentidos.

En primer lugar, se centra en el tacto. Reseña que el papel de los billetes está hecho de fibra de algodón, por lo que se puede percibir un sonido característico al sacudirlos, diferente del que produce el papel o la cartulina.

Además, si pasamos el dedo por el anverso del billete es posible apreciar el relieve del dibujo de las puertas y ventanas de sus ilustraciones, así como de la cifra grande que indica el valor del billete y de las líneas cortas en sus bordes laterales.

A través de la vista también podemos comprobar algunos detalles. Si miramos el billete al trasluz se aprecian varios elementos de seguridad. Uno de ellos es la marca de agua, ubicada en el espacio en blanco del billete, visible en ambas caras.

Además de la cifra del valor del billete, en los de la primera serie se reproduce también la imagen principal del mismo, mientras que en los de la segunda serie aparece el retrato de la princesa mitológica Europa. También es posible observar el hilo de seguridad. Se trata de la línea oscura embebida en el papel que al trasluz deja ver el símbolo del euro y el valor del billete.

Otro elemento perceptible a simple vista es el holograma situado en el lado derecho del billete. En él nos encontramos una ventana que se vuelve transparente al trasluz y muestra un retrato de la diosa Europa en ambas caras.

Además, si giramos el billete, el retrato de Europa, el motivo principal y el valor del billete incorporados en el holograma se presentan sobre un fondo multicolor que produce diferentes efectos visuales al inclinarlo. Y si lo miramos por el reverso, dentro de la ventana con el retrato veremos que aparecen números multicolores que ofrecen el valor del billete.

Asimismo, al girar el billete podemos apreciar que el número verde esmeralda ubicado en la parte inferior izquierda produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente y va cambiando del color inicial al azul oscuro.

En cualquier caso, la posibilidad de toparnos con un billete falso se va reduciendo año tras año, ya que los españoles cada vez se muestran más partidarios del uso de medios de pago como monederos digitales, mientras que el pago en efectivo va retrocediendo, como contábamos en este artículo.