GuruWalk: La startup que está revolucionando el mercado de los ‘free tours’

"La gente piensa que las oportunidades de negocio en el mercado travel ya están todas inventadas, pero el 98% de los viajeros todavía no conoce el concepto free tours o de libre pago. Este negocio acaba prácticamente de empezar y nosotros queremos ayudar a evangelizar y a hacer crecer al máximo para que dejen de llamarse free tours y se conozcan como GuruWalk”, afirma Juan Castillo, fundador, junto a Pablo Pérez-Manglano, de esta comunidad internacional de free tours, en la que los viajeros tienen la posibilidad de contactar con guías locales.

“Conocí este mercado hace unos años a través de un ex compañero de piso que vivía en Berlín y se ganaba la vida como guía free tour y descubrí que el crecimiento de esta actividad iba a ser exponencial, pero el modelo estaba muy atomizado y disperso, es decir, la gente buscaba guías y visitas de libre pago en cientos de webs y canales. Y, por otro lado, los guías no tenían herramientas para captar nuevos clientes. Entonces, pensé que tenía mucho sentido desarrollar una plataforma que pusiera en contacto a cualquier persona dada de alta como guía de libre pago con personas que buscan visitar lugares; que estuvieran clasificados por los mejores guías, y que les ayudáramos a ofrecer mejores experiencias y a incrementar su número de clientes”, señala Castillo.

GuruWalk defiende el concepto de free tour, porque "creemos que hace mucho bien al turismo porque enriquece las visitas de los turistas que acaban conociendo con mayor profundidad las ciudades que visitan. Defendemos la idea de que viajar tiene que ser más que hacerse fotos en los cuatro sitios típicos y subirlas a Instagram. Con los guías free tour aprenden cultura, conocimientos y experiencias de los sitios que visitan", subraya Castillo.



Modelo de negocio

La compañía ya cuenta con unos 2.000 guías que dan servicio en más de 500 ciudades de 100 países. “Crecemos a un ritmo del 20-30% mensual y nuestro objetivo es llegar a más de 10.000 destinos y contar con más de 50.000 guías a tiempo completo trabajando en GuruWalk”, afirma Castillo, que argumenta que al 98% de sus guías no les cobran nada. "Y al resto, a los que se dedican a esta actividad de manera profesional, le cobramos una tarifa fija por cada turista que le llevamos (unos dos euros por persona) a través de las campañas de marketing que les diseñamos".

Castillo recuerda que su primera campaña de marketing de pagada para captar clientes fue hace unos seis meses "y nos gastamos tan solo 500 euros. Principalmente, ha sido por Google, por SEO, pero, sobre todo, este crecimiento ha sido por la enorme demanda que existe de este concepto. Hay tanto desequilibrio entre demanda y oferta que los usuarios lo buscan en Internet. Y en ese sentido, para nosotros es muy fácil crecer. Nuestra mayor dificultad es ser capaces de dar una gran calidad creciendo al ritmo que estamos haciendo. No necesitamos invertir más en marketing porque estamos creciendo mucho y queremos hacerlo bien. Queremos mejorar día a día y que cada persona que viaja a cualquier parte del mundo lo primero que haga es hacer un guruwalk. Y para eso, lo que tenemos que conseguir es que este concepto no solo mantenga la calidad, sino que la incremente. Ahí está nuestro mayor reto. No es una cuestión de crecer, porque ya lo estamos haciendo, sino aumentar la calidad de nuestros servicios, ayudando a esas personas que nunca han sido guías a hacerlo muy bien".

El filtro de calidad

Cuando reciben las ofertas de guías, "los entrevistamos para conocer cómo son, qué histórico tienen, etc., y luego les ayudamos con formación, porque pueden tener amplios conocimientos de cultura e historia, pero, a lo mejor, tienen problemas para hablar en público. Hacemos un seguimiento de la calidad de su servicio para ver cómo mejoran. Los guías que son buenos buscan limitar el número de turistas que participan en sus visitas y prefieren centrarse en hacer las visitas que en buscar clientes para esas visitas. Por eso, todo eso lo organizan a través de nosotros. En todo momento, saben cuántos y quiénes van a venir a sus visitas. Nosotros solo queremos cobrar a los guías por el valor que le aportamos".

En cuanto a los guías 'de pago', "nos fijamos en aquellos que son muy buenos y que operan en ciudades que para nosotros son estratégicas, en las que podemos crecer y podemos generar buenas campañas de marketing. Cuando se pasan al plan de pago, aumentan sus ingresos porque reciben más ofertas, gracias a que les hacemos campañas de marketing personalizadas", asegura Castillo.

Recursos financieros

GuruWalk nació en 2017 con una inversión inicial de 30.000 euros. "Captamos otros 100.000 euros de familiares y amigos. Y después, otros 330.000 euros de business angels". Y ahora han conseguido una ronda de un millón de euros, gracias a las aportaciones realizadas, en su mayoría, por mentores de la aceleradora SeedRocket y liderada por Ethos Angel Investment Fund, un fondo de un grupo de ex alumnos de Harvard. Esta ronda ha sido complementada por un préstamo participativo de 300.000 euros del Instituto Valenciano de Finanzas.

Con estos recursos, la empresa se ha marcado el objetivo de captar nuevo talento que ayude a aumentar el equipo. "Tenemos pendiente una próxima ronda de financiación de Serie A, que pretendemos cerrar antes de agosto de 2020. Este negocio acaba prácticamente de empezar y nosotros queremos ayudar a evangelizar este concepto y ayudarlo a crecer al máximo y que dejen de llamarse free tours y pasen a llamarse guruwalk", sostiene Castillo, que ha contado con el apoyo de StartUPV.