MyPublicInbox: La plataforma que da un uso inteligente a tu ‘email’

La gestión diaria del email es, probablemente, uno de los mayores quebraderos de cabeza de cualquier profesional. Y más, cuando se tienen varias cuentas asociadas a diferentes canales de comunicación.

Beatriz Cerrolaza, co-fundadora y CEO de Alise Devices, y Chema Alonso, CDO de Telefónica, a través de 0xWord, se han propuesto cambiar el uso que se hace del correo electrónico.

Para ello, han puesto en marcha MyPublicInbox, “una plataforma que da cabida a dos tipos de perfiles. Unos públicos, que son usuarios relevantes en distintos sectores, como puede ser el caso de Chema Alonso, en ciberseguridad, u otro tipo de profesionales como cantantes, actores, escritores, dibujantes, influencers, youtubers… Y, por otro lado, está el perfil del contactador, que son aquellos usuarios que quieren contactar con esos profesionales para hacerles consultas, y que no han tenido éxito antes para ‘llegar’ a ellos por otros canales”, explica explica Cerrolaza, CEO de MyPublicInbox.



Problemas comunes

En el desarrollo de esta idea de negocio, “detectamos que hay mucha gente que recibe una barbaridad de emails al día, que son imposibles de abarcar y además consumen mucho tiempo. Entre tanto contacto y mensaje, vimos que muchas veces se perdían propuestas interesantes de negocio”.

Cerrolaza y Alonso identificaron cuatro usos del email: “El primero es el correo principal, al que te escriben tus familiares y amigos. El segundo es el que usas para comprar cosas, como entradas, para conectarte al wifi de los aeropuertos, etc. El tercero sería tu identidad en Internet, que debería ser confidencial y privado. Y el cuarto, que es en el que entramos nosotros para propuestas de negocio, colaboraciones, etc., de usuarios que no conoces y que pueden ser interesantes”, enumera.

Perfil público de Beatriz Cerrolaza en MyPublicInbox.

El contactador y los Tempos

Para contactar con un perfil público, hay que crearse un perfil de contactador. “Hemos creado un moneda que se llama, Tempos, para comprar el tiempo y el conocimiento de los perfiles públicos. Cada perfil público pone el precio a leer y responder los mensajes que le llegan de los contactadores, con un tiempo máximo de respuesta garantizado de 5 días. Si en ese período, el contactador no ha obtenido respuesta, recupera su dinero. Un pack de 100 Tempos son 1,75 euros. Cuantos más Tempos compras, más barato sale. Al perfil público le sirve para filtrar las propuestas interesantes de las que no lo son y para los contactadores, la posibilidad de establecer contactos directos”, explica Cerrolaza.

Los perfiles públicos tendrán la posibilidad de invitar a otros profesionales para que puedan ser también públicos. En otra fase posterior, “daremos la posibilidad de que todos aquellos usuarios que estén verificados en Instagram o Twitter se puedan hacer una cuenta de perfil público”.

El Día Internacional del Correo

La plataforma ya está operativa desde el pasado 9 de octubre, con algo más de 150 perfiles públicos. Fue el propio Alonso, el que lo anunció públicamente en su blog, aprovechando que ese día se conmemora el Día Internacional del Correo: "El correo electrónico es algo maravilloso, que, por culpa de su mal uso, nos hemos ido cargando. Ya os conté en el artículo de El e-mail ha muerto. Larga vida al e-mail todos los problemas que hemos ido cargando a este sistema de comunicación, y que han hecho que se reduzca su eficiencia. Y de lo que se trata es de devolverle el valor que tiene el e-mail y no de quitárselo", contaba.

Perfil público de Chema Alonso en MyPublicInbox.

En ese post, Alonso explicaba lo que le había llevado junto a Cerrolaza a desarrollar la idea de MyPublicInbox: "Al final, mi dirección de correo electrónico es una información personal que no debe estar pública en Internet por muchas razones. Mi buzón de correo electrónico debe ser para comunicarme con amigos, compañeros de trabajo, o personas con las que haya, expresamente, aceptado una comunicación. Muy similar a la compartición de tu dirección postal física. Compartir públicamente con todo Internet tu dirección de email es sufrir, automáticamente, ataques de spam, ataques de malware y exponer tu usuario –porque normalmente es tu dirección de correo electrónico lo que se utiliza como identificador– de los servicios de Internet. Supongo que muchos estaréis hartos de recibir correos publicitarios, que os suscriban a listas de correo electrónico que no habéis pedido, o de que os estén llegando estafas y ataques de ransomware. Hoy en día el email es el principal mecanismo de distribución de malware, creación de botnets e intentos –y con éxito– de robos de identidad. Seguro que si tu email ha caído público recibes mucho spam y te quita tiempo. Seguro que has recibido ataques de ransomware o conoces a alguien que se haya infectado con un ransomware y te haya llamado para pedirte ayuda y recuperar sus ficheros. Y probablemente conozcas a alguien al que le han robado su identidad de Twitter, Instagram, Facebook o cualquier otro servicio. El 99,99% de las veces, todo ha llegado por un email automático no solicitado. Así que muchos, hemos recurrido a ocultar nuestra dirección de correo electrónico, lo que hace que las oportunidades comerciales o las comunicaciones relevantes para nosotros que puedan venir por la red se dificulten o se impersonalicen, y se creen correos como contacto, contratación, o se pongan agencias de por medio. Y eso no favorece la comunicación entre dos personas".

Según Cerrolaza, en un futuro, cuando haya un gran volumen de perfiles públicos, "MyPublicInbox contará con un buscador por nombre y por etiquetas. También tenemos en mente desarrollar herramientas de gestión de correo para grandes empresas y organismos. De momento, las consultas son escritas y por voz y en un futuro, incluiremos el también la posibilidad de vídeo".