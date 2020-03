Antevenio Shakers: Marketing digital y creatividad en ‘eSports’ y ‘gaming’

"Somos una empresa especializada en eSports y gaming como herramientas para conseguir llegar al cliente joven y rejuvenecer las marcas. Estamos muy enfocados en el marketing de experiencias y contenidos alrededor del entretenimiento que consume el usuario joven”, afirma Álvaro Luzón, fundador, junto a Vicente Horcajada y Adrián Montalbo, de Foreseen Media.

Como afirman ellos mismos, conocen muy bien a la audiencia, porque ellos son la audiencia: "Nuestro valor diferencial reside en nuestro conocimiento y experiencia real en el sector. Conocemos a la audiencia porque somos la audiencia. Esto nos permite poder desarrollar e implementar estrategias efectivas para las marcas. Además, estamos trabajando en diferentes herramientas tecnológicas que nos permiten sumar un valor tangible a nuestra diferenciación".

En el caso de Luzón, además de fundar eMonkeyz, uno de los clubes que compite al máximo nivel en la Liga de Videojuegos Profesional (LVP), había trabajado en el área de marketing en Warner Bros Games. Horcajada proviene del ámbito del diseño y desarrollo web y tenía su propia agencia de marketing digital cuando decidió dejarlo todo y unirse al proyecto. Previamente, había diseñado dos juegos para móvil. Y Montalbo es ex jugador profesional de Call of Duty, trabajó para la LVP en Gamergy, el mayor evento de eSports de nuestro país, y en el Mediamarkt Challenge.

Nuevos canales, nuevas experiencias

Foreseen Media surgió porque “detectamos una necesidad de marcas e instituciones que necesitaban llegar al público joven, que ya no se encontraba en los medios tradicionales y la publicidad no les impactaba”, recuerda Montalbo. “Vimos claramente que el mercado de los eSports y el gaming era el vehículo para llegar a esta audiencia, pero había un gran desconocimiento de cómo adentrarse en él y nosotros teníamos la llave”, añade Horcajada.

“Nacimos como una solución especializada. Conocemos a la audiencia, el mercado, los players, tendencias… gracias a nuestro background y experiencia, ligado al nuevo marketing digital y el mundo de los eSports y videojuegos. A diferencia de otras compañías, somos nativos y conocemos los códigos propios del marketing digital y de la nueva forma de entretenimiento”, argumenta Luzón.

Su estudio de mercado se basó en experiencias propias. "Durante su estancia en eMonkeyz, Álvaro trató con varias marcas que estaban interesadas en patrocinar el club, pero que no se atrevían a dar el paso por desconocimiento. Además, los diferentes estudios de tendencias y publicaciones especializadas, indicaban que realmente existía esta necesidad. Investigamos en países como Estados Unidos si existían empresas como la que queríamos formar, comprobamos que sí, y decidimos ponernos manos a la obra. A la hora de crear una empresa, creemos que es vital 'hacer', especialmente en mercados nuevos, y no dilatar demasiado los procesos previos para no perder oportunidades", recuerda Horcajada.

Mayor proyección de mercado

A principios de 2019, se fijó en ellos Antevenio, agencia de publicidad digital, cotizada en la bolsa Euronext de París, y en marzo nacía Antevenio Shakers. “Tuvimos varias ofertas y nos decantamos por Antevenio, porque era el mejor partner posible, ya que contaba con una estructura consolidada, lo que significaba no tener que armarla desde cero, tenía experiencia en el entorno del marketing digital, había confiado en nosotros y compartía nuestra visión”, recuerda Luzón.

Horcajada señala que en los últimos años habían trabajado con clientes de sectores como la restauración, el retail, la electrónica de consumo o los videojuegos, entre otros. "Algunas marcas para las que hemos diseñado campañas son Telepizza, JustEat, Warner Bros Games, Lenovo, LG… Y desde que formamos parte del grupo Antevenio, tenemos presencia en Nueva York, París, Milán, Madrid, Barcelona, Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires".