My Different Place: Buscador de alojamientos diferentes para disfrutar del turismo sostenible

De izda. a dcha., Pedro Pérez-Pretel y Francisco Sacristán, de My Different Place

De izda. a dcha., Pedro Pérez-Pretel y Francisco Sacristán, de My Different Place

Lo que empezó como una sorpresa –o más bien para dar una sorpresa a su pareja como regalo de aniversario– se convirtió en un proyecto de negocio que ya opera en España y Portugal y trabaja para abrir también en Francia.

“La idea de My Different Place nació buscando alojamientos diferentes con los que sorprender para celebrar su aniversario. Poco a poco, la lista de alojamientos diferentes se convirtió en la agenda de todo nuestro grupo de amigos, que pedían recomendaciones de confianza para hacer escapadas diferentes con las que sorprender a sus parejas. A medida que avanzaba el tiempo, vimos que existía un nicho de mercado, el concepto de glamping se estaba empezando a poner de moda y decidimos apostar por llevar a cabo nuestro proyecto”, recuerda Pedro Pérez-Pretel, fundador, junto a Francisco Sacristán, Carlos Jover y Vicente Benlloch, de esta compañía.

My Different Place se presenta como un buscador de alojamientos diferentes pensado para los viajeros que están cansados de navegar y filtrar por todos los buscadores para poder encontrar un sitio diferente cerca de dónde viven, como por ejemplo, una casa árbol o una burbuja. Además, "los propietarios/gestores de estos alojamientos demandan un buscador en el que su hotel no pase desapercibido y que no le cobre una comisión abusiva. Conectamos viajeros y propietarios en una plataforma cobrando una comisión razonable al hotel por cada reserva".

Alternativa al turismo de masas

La compañía apuesta, colabora y promueve un turismo sostenible y ecológico, "donde esperamos ser una alternativa clara al turismo de masas y a los pisos turísticos que hay en las grandes urbes. Nuestro equipo selecciona sitios diferentes que conectan a los viajeros con lugares llenos de alegría y magnetismo con el fin de que vivan una experiencia única en un lugar diferente".

My Different Place ya cuenta con más de 200 alojamientos únicos repartidos por España y Portugal. "En nuestra plataforma se pueden encontrar colecciones de alojamientos que van desde casas árbol, casas con encanto, hoteles boutique, glamping, iglúes y casas de autor. Además, en nuestra plataforma queremos resaltar todo el arte que hay detrás de los pequeños grandes hoteleros que habilitan burbujas, casas cueva, vagones de tren o que desarrollan un complejo hotelero de casas en los árboles”.