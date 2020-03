Diez oportunidades en las que emprender cuando se acabe el Covid-19

“Las crisis dejan huella y modelan los modos de hacer, de ser y de proceder hasta entonces habituales”. Innova Institute de La Salle-URL, un centro que forma parte del grupo de investigación GREITM –especializado en la investigación en los ámbitos de la gestión tecnológica, de la innovación y del emprendimiento–, reflexiona sobre cómo el Covid-19 puede afectar a los entornos empresariales y qué oportunidades se pueden generar a raíz de esta inusual coyuntura.



“La renovación de valores y los cambios de percepciones de la etapa posterior al Covid-19 generarán nuevas oportunidades empresariales”. En esa línea, Innova Institute de La Salle-URL ha identificado diez escenarios que saldrán reforzados durante este periodo y que ayudarán a los emprendedores a afrontar la vuelta a la normalidad con nuevas perspectivas de crecimiento:

1. Teletrabajo

“Con el confinamiento forzado por las circunstancias, las empresas han tenido que potenciar el uso de herramientas de comunicación como Skype, Google Hangouts o el mismo WhatsApp para mantener el contacto entre los trabajadores. El teletrabajo ha disparado, además, el uso de plataformas específicas para webinars y videoconferencias como Zoom, Slack, Webex o Gotomeeting. Una vez pase la pandemia, en el PostCovid-19, las empresas deberán seleccionar un buen proveedor de este tipo de servicios y formar con tiempo a sus empleados. La oportunidad está relacionada con la consultoría y formación para ayudar a las empresas a establecer y mantener los protocolos de trabajo remoto”.

2. Formación online

“Instituciones educativas de todo el mundo se han encontrado con la compleja disyuntiva de tener que elegir entre cancelar las clases o pasar toda su formación al entorno virtual. Por la necesidad de una planificación previa, la decisión no era sencilla. Muchas universidades y centros de estudios, tras algo más de una semana de cancelación de la actividad lectiva presencial, no han ofrecido todavía una alternativa online a sus estudiantes. La Salle-URL, en cambio, ha llevado a cabo una transferencia casi total de la docencia presencial a la modalidad virtual: durante la primera semana, un 98% de las sesiones planificadas presencialmente se pudieron impartir en línea. Casi 1.500 estudiantes se conectaron simultáneamente en la primera mañana de funcionamiento del nuevo sistema docente, el pasado lunes 16 de marzo. Con la mente puesta en el enorme crecimiento de la formación online, las oportunidades están en la creación de contenidos multimedia, de workshops, de sesiones especializadas, empresas que se dediquen a la creación y mantenimiento de las plataformas tecnológicas y empresas con personal docente que pueda atender alumnos de forma remota de manera puntual”.

3. Seguridad en las conexiones

“Ante la situación actual del Coronavirus, los principales operadores de ciberseguridad están alertando de un aumento del índice de ciberataques a hospitales y a empresas que han decidido apostar por el teletrabajo. El confinamiento ha obligado a empleados de todo el mundo a conectarse, y a trabajar, desde redes domésticas y ordenadores personales. La mayoría de las empresas no disponen de líneas VPN para el acceso a datos sensibles desde los hogares, ni ordenadores debidamente revisados y con garantías de que estén libres de virus. Empresas como Light Eyes, ubicada en La Salle Technova, parque de innovación de La Salle-URL, alerta que el teletrabajo no tiene por qué ser peligroso si está bien protegido. Sin embargo, muchas empresas aún no han visto la vulnerabilidad de sus datos y de sus servidores porque nunca habían trabajado en circunstancias como las actuales. Aquí se vislumbra una oportunidad para la creación de empresas relacionadas con la seguridad en el teletrabajo en aspectos como firewalls, backups, VPN, antivirus, etc.”.

4. Acceso a la sanidad

“Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los países durante la pandemia y, especialmente España, es la saturación de ambulatorios y hospitales. En este sentido, las oportunidades están relacionadas con el diagnóstico online. El mercado ya dispone de plataformas de telemedicina, que permiten el diagnóstico médico en tiempo real a distancia en campos como la radiología, la cardiología, la oftalmología y la dermatología, y que facilitan, además, el seguimiento de tratamientos. Las oportunidades que se detectan se relacionan con la posibilidad de ofrecer diferentes tipos de test que puedan realizarse desde casa y el desarrollo de empresas que combinen el diagnóstico médico con la inteligencia artificial. Esta es una necesidad detectada por las administraciones. El Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Catalunya, por ejemplo, han puesto en marcha apps de diagnóstico del Covid-19 y de seguimiento de los casos. Esta tecnología permite monitorear con precisión las temperaturas de un objeto en movimiento en tiempo real sin contacto, emitiendo alertas de temperaturas anormales. Las oportunidades que detecta Innova Institute están relacionadas con los sistemas de big data y de gestión de datos complejos”.

5. Impresión 3D

“Los desafíos generados por la pandemia del Coronavirus han abierto un nuevo foco de empleo de las impresoras 3D, llevando a cabo la bio-impresión y la impresión de herramientas y objetos de salud. En Italia, ya se ha implementado, en un tiempo récord, la producción vía impresión 3D de 100 válvulas respiratorias en 24 horas, y en España se iniciará en breve. La previsión también indica que este uso se puede extrapolar a otros objetos, como máscaras antimicrobianas, máscaras de oxígeno e interruptores para abrir puertas o ascensores, con tal de evitar el contacto directo con superficies metálicas en las que el virus tiene una permanencia activa mayor”.

6. Servicios de ayuda a mayores y colectivos desfavorecidos

“Según datos del INE (2018), en España hay más de dos millones de hogares unipersonales de mayores de 65 años. La startup Yasyt Robotics, que forma parte del departamento de robótica de La Salle-URL, ha creado un robot que asiste a esta comunidad geriátrica, buscando la optimización de algunos procesos asistenciales y de educación sanitaria y terapéutica. Renacer Digital, de la Fundación Telefónica, provee una metodología para afrontar la brecha tecnológica conectando voluntarios con personas mayores. En la misma línea, la web app Supervecina.com, creada para gestionar comunidades de vecinos, ayuda durante el confinamiento a conectar a personas que solicitan ayuda y otras que ofrecen colaboración dentro de su comunidad. Todas estas aplicaciones y herramientas vivirán un notable desarrollo en el PostCovid-19”.

7. Bienestar en casa

“El estado de alarma y el obligado confinamiento ha provocado el cierre temporal de todos los negocios relacionados con el deporte y el bienestar de las personas. Algunas de estas instalaciones deportivas han iniciado un programa de actividades dirigidas online a través de Instagram o Facebook, con tal de que los usuarios de los centros puedan seguir practicando deporte con regularidad. Pese a todo, Innova Institute de La Salle-URL ha detectado la oportunidad de desarrollar más iniciativas relacionadas con la alimentación y con la creación de dietas personalizadas, consultas con profesionales de la nutrición, entrenamientos y seguimiento de los deportistas profesionales y amateurs, clases de actividades dirigidas en streaming con la posibilidad de visionarlas en diferido, venta online de complementos y suplementos naturales y deportivos, actividades de mindfulness, yoga y meditación, etc. Por mucho que estos servicios puedan ser ofrecidos por gimnasios y centros deportivos, se requerirá de empresas que ayuden a su implementación tecnológica”.

8. Ocio y entretenimiento

“El entretenimiento digital se ha disparado con la cuarentena, que ha obligado a las familias a replantear sus actividades de ocio. La imposibilidad de llevar a cabo actividades al aire libre, estar en contacto con la naturaleza y jugar con amigos está siendo un reto para los niños, obligados a cambiar sus hábitos de distracción. Además, todo ello se suma al teletrabajo de los padres de estos niños, que impide que se lleve a cabo una atención plena de las actividades que desarrollan los hijos. Por ello, muchas aplicaciones educativas infantiles están ofreciendo contenido premium de manera gratuita para que los niños puedan seguir aprendiendo desde casa. Entre ellas, Kahn Academy, Academons Primaria, Ta-Tum o Smartick. En el PostCovid-19 esta tendencia seguirá creciendo y será el momento de emprender en la creación de contenidos que vinculen el entretenimiento con la educación, orientados a un público infantil”.

9. Acceso a la cultura

“El Coronavirus ha obligado a la cultura a digitalizarse. Todos los espectáculos culturales se han visto afectados claramente por el confinamiento: museos, salas de cine, teatros, bibliotecas, academias y parques temáticos. De igual modo, se han cancelado giras, conciertos, eventos deportivos y culturales, ferias y festivales. La transición hacia lo digital ha sido forzada y acelerada en el caso de la cultura. El PostCovid-19 vivirá una recuperación del consumo cultural en vivo, pero también abrirá oportunidades para consolidar lo hecho durante el confinamiento. Así, será el momento para emprender en la digitalización de espectáculos culturales y facilitar la inmersión total en eventos remotos”.

10. Logística y supply chain

“La imposibilidad de acceder a China a causa de la pandemia ha provocado un alto impacto en los sistemas de suministro y ha puesto de manifiesto la falta de resistencia de un enfoque centralizado de la producción. Ha crecido la necesidad de un abastecimiento de componentes más distribuido, coordinado y rastreable en múltiples geografías y proveedores, manteniendo al mismo tiempo las ventajas de las economías de escala. En esta línea, Innova Institute de La Salle-URL ha detectado oportunidades en la creación de plataformas globales que utilicen tecnologías sofisticadas como 5G, robótica, Internet de las cosas y blockchain para ayudar a vincular múltiples compradores con múltiples proveedores de manera confiable a través de una ‘malla’ de cadenas de suministro. Por otro lado, la permanencia de las personas en confinamiento y en casa se traduce en un incremento de la demanda en empresas de comercio electrónico como Amazon, que ya ha anunciado que contratará a 100.000 trabajadores más en Estados Unidos por el aumento de pedidos. Puesto que la gente está confinada en casa, los comercios electrónicos de alimentación, alimentación para mascotas, bricolaje, muebles y electrodomésticos están incrementando sus ventas. De cara al PostCovid-19, esto implicará la penetración del comercio electrónico en España y desarrollará aún más la logística que conlleva la paquetería de última milla”.