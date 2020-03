Pandabox: Personal shopper online para bebés y niños

Aunque ninguna de las tres son madres, la mayoría de sus amigas sí lo son y, de estar presentes en muchas conversaciones sobre sus peques, “detectamos una necesidad en el mercado y nos decidimos a buscar una solución y ejecutarla”, subraya Patricia García, fundadora junto a Ana Ruiz y Sonia Conde, de Pandabox, servicio de personal shopper online para niños.

“Los pequeños crecen rápido, necesitan renovar sus prendas porque se les quedan pequeñas, y los padres tienen poco tiempo para irse de compras con ellos. Además, la tarea de acudir con los niños a las tiendas para probarles ropa nueva no suele ser la más sencilla. La falta de tiempo y lo engorroso que suele ser para los padres ir de compras con sus hijos, les lleva a comprar siempre las mismas marcas y el mismo tipo de prendas. Pandabox les ofrece nuevas posibilidades de una manera muy sencilla”, asegura.

Experiencia de cliente

De cara al cliente, “innovamos en la experiencia, ya que convertimos la compra de ropa infantil en algo lúdico. Como las prendas que reciben son sorpresa, la experiencia se parece más a recibir un regalo que a efectuar una compra. Además, les damos a conocer nuevas marcas y tendencias de una forma muy cómoda. Internamente, nuestra innovación clave es la tecnología que usamos para asignar las prendas más adecuadas a las cajas”, explica.

En base a la información que los clientes responden en el cuestionario de su web, “en la que nos indican sus gustos, necesidades y presupuesto y, gracias a un sistema de análisis de datos, les enviamos una caja con varias prendas que encajan con sus preferencias. Luego, los clientes disponen de cinco días para elegir qué prendas quieren comprar y cuáles quieren devolver”, añade.

Metodología ágil

En los inicios, “el acompañamiento de la incubadora Demium fue clave para invertir el tiempo en lo realmente importante y definir nuestra solución y validar el modelo en muy poco tiempo”, asegura García, que reconoce que la principal dificultad fue la automatización de procesos para poder satisfacer la demanda y dar un buen servicio al cliente. “Desde el inicio, seguimos la metodología de validación de Demium, basada en metodologías ágiles. Hablamos directamente con más de 100 clientes para entenderles y asegurarnos que nuestra solución les satisfacía. Seguimos muy pendientes siempre del feedback de nuestras clientas para adaptar nuestro servicio a sus necesidades reales. En cuanto al mercado, analizamos el potencial e investigamos los modelos similares que existen en otros países”.

Empezaron trabajando con un Excel y con procesos muy manuales y, a medida que crecía la demanda, “hemos aplicado desarrollo tecnológico para optimizar nuestros procesos. Nuestro sistema de asignación de prendas a las cajas es nuestra principal ventaja competitiva. Empezamos la sociedad con 5.600 euros para comprar las primeras cajas y prendas de ropa e invertir en marketing, para poder validar si el modelo tenía aceptación y la inversión nos traía retorno”. Después, ampliaron capital con otros 140.000 euros gracias a las aportaciones de Demium, business angels y un par de family office.

Pandabox ya cuenta con algo más de 5.000 usuarios y sirve como escaparate para unas 40 marcas, de las que ofrece sus productos: Babyclic, TumbleNDry, Message in The Bottle, Play Up, PetitOh, Laranjinha, Boboo o Suindiatic, entre otras. “Trabajamos con las marcas como cualquier tienda multimarca, comprándoles el producto y vendiéndolo al cliente al precio que estas marcas nos recomiendan. Hay marcas que incluso nos fabrican prendas en exclusiva. Además, nuestro servicio de personal shopper online ayuda a que los padres descubran las nuevas tendencias en moda infantil”.