¿Y si el paraíso de los emprendedores está en Somiedo?

¿Qué le puede llevar a un referente internacional como Zapiens.ai a abrir una oficina en Pola de Somiedo (Asturias), un pueblo con poco más de 200 habitantes censados?

Probablemente, porque sea lo más parecido a estar en el Paraíso. Eso es, al menos, lo que piensa Daniel Suárez, uno de los fundadores de Zapiens.ai, una plataforma de intercambio de conocimiento dentro de las empresas que ya utilizan compañías como Microsoft, Vodafone, L’Oreal, Ikea, Sacyr o el Santander, entre otras.

“En Somiedo están mis raíces. Aquí es donde nací, en un pueblecito llamado Gúa, con seis habitantes. Era el único niño, lo que me obligó, entre otras cosas, a desarrollar mi imaginación para poder jugar y entretenerme. Hubo una época, de adolescente y hasta los 30 años, más o menos, en la que no me gustaba nada venir, pero ahora es mi sitio de paz”, recuerda Suárez, que vive en esta zona por temporadas: “Intento que sean cada vez más largas, cuando el trabajo y los viajes me lo permiten, hasta conseguir establecerme aquí. Cuando veo el día a día del pueblo y de sus habitantes, me doy cuenta de que tiene mucho potencial y hay que aprovecharlo, pero necesita un empujón”.

Ecosistema empresarial

Con esta actitud, Dani Somiedo, como le conocen en su zona, se unió sin pensarlo cuando el Ayuntamiento –con la ayuda de empresas como EDP y Telecable– pensaron en construir un ecosistema empresarial. Para ello, rehabilitaron el antiguo colegio de Pola de Somiedo, convirtiéndolo en un centro de empresas con espacio de coworking y fibra óptica. “Desde Zapiens.ai, nos quisimos unir y apoyar esta iniciativa desde el principio. Por eso, optamos por coger un espacio en este centro de empresas, donde poder pararnos a pensar e investigar en un entorno idílico y además, con muy buenas condiciones, como es la fibra óptica”.

En 2018, Dani Somiedo organizó junto a otros amigos y compañeros de Zapiens.ai una quedada en Somiedo, bajo el nombre de Paraisu Startup. “Nos juntamos unas 50 personas con el único objetivo de compartir y conocernos. La idea inicial era sacar de ese encuentro un documental sobre econología, pero el resultado final fue el libro del que soy co-autor junto con Manu Valera, Sócrates y la Econología”.

Al año siguiente, en septiembre de 2019, decidieron repetir la iniciativa ampliando la convocatoria y para ello contaron con el apoyo del ayuntamiento que les cedió un albergue. “Creamos la web, lanzamos un par de vídeos a modo de invitación por LinkedIn y creamos un excel donde la gente se podía ir apuntando”. El objetivo era crear un espacio colaborativo, donde poder compartir conocimiento y aprender. Duplicaron el número de asistentes del año anterior.

Fluidocracia

“Nos basamos en un modelo de fluidocracia: durante la semana no había agenda ni actividades programadas, solo el día de cierre, y casi ni eso. Se proponían talleres y actividades y se iban organizando sobre la marcha. Aquí fue donde surgió la magia: sinergias muy positivas, colaboración, conexión… Se montaron talleres de lean startup, clases de yoga, un showcooking, rutas por el monte…”, recuerda emocionado Dani Somiedo. “Teníamos como base de operaciones un bar que alquilamos para esa semana y el espacio de coworking, que bautizamos como caw-working. La gente se organizaba por espacios e iba decidiendo a qué quería ir. También nos ayudaron otras tribus amigas como patrocinadores, además del ayuntamiento con el albergue, Cafento con máquinas de café, Sidra DOP, Coca-Cola…”.

Para el día de cierre, “invitamos a Pedro Serrahima, un crack. En el último momento decidimos juntar a todo el mundo en el lago del valle, un sitio precioso, y allí, sobre la marcha, preparamos algunas charlas”.

Visto el éxito de las dos convocatorias, Dani Somiedo ya prepara la siguiente edición, que será para septiembre de este año, “siguiendo la fluidocracia del año pasado. Estamos invitando a un muchas personas interesantes como el filósofo Gregorio Luri”, subraya.

Otras iniciativas con los más jóvenes

Dos iniciativas más: So!Miedo y la cantera de emprendedores. “Una de las cosas que más me gusta del mundo es ayudar y entrenar a otros emprendedores para que monten sus propias empresas. Especialmente, si además son en Somiedo. Estoy impulsado la empresa So!Miedo, rural y social que tiene merchandising (postales, camisetas, parches…), con la idea de que crezca y promueva actividades en el pueblo. Y la segunda iniciativa, hace dos años monté una especie de actividad extraescolar de emprendimiento con un grupo de chicos del colegio de Somiedo. Montamos una empresa avícola donde vendíamos huevos. Aquí me di cuenta de que lo más importante no era entrenar a los chavales, sino a sus padres y madres. Este año, además, aprovechando la empresa So!Miedo, siguieron poniendo en práctica lo de las clases vendiendo gorras”.

Para Dani Somiedo, el objetivo de Zapiens.ai, que forma parte de nuestra III Lista Emprendedores, es enriquecer este ecosistema emprendedor atrayendo a emprendedores para que monten sus negocios desde aquí. “Lo que pretendemos con nuestra presencia aquí es crear el espacio ideal para la innovación y creación de contenido de Zapiens, en un espacio alineado con la filosofía de la empresa; crear un ecosistema de emprendimiento y nomadismo digital que refuerce el tejido de Somiedo y el propio ecosistema de Zapiens; crear la escuela de econología; apoyar la cantera de emprendedores locales y colaborar con EDP y la iniciativa Entama para la creación de puestos de trabajo en Somiedo”.