Iker Casillas invierte en Idoven, startup de cardiología deportiva a distancia

“Hace un año cambió mi vida. Ya estoy recuperado, pero soy más consciente que nunca de la importancia de cuidar nuestro corazón. En este sentido, hace poco conocí el proyecto Idoven, me puse en contacto con ellos y después de varias conversaciones, tuve claro que quería apoyar y formar parte de este proyecto”, recuerda el que fuera capitán del Real Madrid y de la Selección Española de Fútbol, Iker Casillas, que tuvo que ser hospitalizado de urgencia hace un año por un problema cardíaco durante un entrenamiento con el Oporto.

Idoven fue fundada en 2018 por los investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) Manuel Marina (cardiólogo especializado en arritmias y cardiología deportiva) y José María Lillo (ingeniero de telecomunicaciones con una tesis doctoral en machine learning aplicado a la cardiología) e Íñigo Juantegui (cofundador de La Nevera Roja y OnTruck).

Basado en inteligencia artificial

La idea de Idoven surge durante la preparación de los Juegos Olímpicos de Rio (2016), cuando el equipo fundador compaginaba la labor de cardiología deportiva en el Consejo Superior de Deportes (CSD) con la investigación en el CNIC. “La unión entre cardiología y tecnología marcó el punto de inflexión. La tecnología es la respuesta a las limitaciones de distancia y tiempo que complican que todas las personas accedan a la medicina que necesitan. Un software, basado en inteligencia artificial, que permite analizar los latidos (electrocardiogramas) de los corazones de los pacientes como si los analizara un especialista para ayudar a detectar de forma temprana y no invasiva los posibles problemas del corazón”.

En la actualidad, el personal sanitario está limitado por dos factores: la distancia y el tiempo. “Como cardiólogo solo podía tratar a los 20 o 25 pacientes ingresados a mi cargo en el hospital o deportistas que acudían a la consulta cada día. Ahora, los usuarios pueden solicitar a Idoven un estudio cardíaco desde su domicilio y al cabo de unos días, reciben un informe médico personal sobre su salud cardíaca y el resultado de su electrocardiograma elaborado por nuestro equipo médico. Queremos que en un futuro la tecnología médica en remoto llegue a miles de personas, estén en el lugar del planeta en el que estén”, explica Marina.

Parte del equipo de Idoven, con Manuel Marina y José María Lillo (3º y 5º, por la izquierda)

Idoven es una de las nueve empresas que ha sido seleccionada por Google para participar en Google for Startups Residency, el programa de emprendimiento más importante de la compañía tecnológica a nivel nacional. Un reto que potenciará el desarrollo del proyecto para conseguir que la alta precisión, apoyada por la inteligencia artificial, pueda llegar a todos los corazones de las personas que practican deporte. “Fuimos una de las seis startups finalistas del programa Emprende inHealth de Lilly y UnLtd. En 2019 conseguimos fondos europeos de EIT Health y una beca de créditos Google Cloud para desarrollar nuestros algoritmos de inteligencia artificial. Y, hace poco, hemos obtenido una subvención Neotec y el Premio EmprendedorXXI de CaixaBank”.

El software que está desarrollando la compañía podría identificar 58 alteraciones eléctricas del corazón, que representan el 90 por ciento de los problemas cardiacos más frecuentes. “Las personas que utilizan Idoven tienen la oportunidad de ‘donar sus latidos’ para que el software siga aprendiendo y pueda ayudar a diagnosticar las enfermedades de más personas en el futuro, creando una tecnología médica cada vez más precisa y personalizada”.

Con este proyecto, Casillas inicia su vinculación con empresas tecnológicas: “Todos los deportistas, sin importar el nivel, estamos expuestos a sufrir lesiones y problemas médicos, incluyendo problemas cardíacos. Estoy convencido de que aportar mi granito de arena ayudando al tejido empresarial español y, en concreto, a la salud y el deporte es un valor seguro. Nuestro futuro es digital e invertir en emprendimiento y talento español es fundamental para que pequeñas startups puedan convertirse en una realidad a medio y largo plazo”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io