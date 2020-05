Programa de inversión para startups tecnológicas en fase pre-seed

El fondo internacional de capital riesgo Target Global, con sede en Berlín (Alemania) y varios emprendedores españoles han unido sus fuerzas para poner en marcha un programa de inversión en startups en fase pre-seed, con el objetivo de fortalecer el espíritu empresarial durante el Covid-19.

El programa apoyará a entre 10 y 20 startups con un cheque a partir de 30.000 euros. Target Global, a través de su fondo Early Stage Fund II, aportará una cantidad inicial de 500.000 euros al proyecto, que será complementada por business angels y emprendedores españoles, como Avi Meir y Javier Suárez, de Travelperk; Carlos Pierre, de Badi; Albert Armengol, de Doctoralia, o Albert Bosch, de Housfy, entre otros.

El programa quiere proporcionar apoyo y recursos a la próxima generación de startups españolas que están empezando a surgir y que quieren llevar una idea o prototipo con base tecnológica al mercado y demostrar las primeras señales de adopción. El programa tiene una política de admisión continua de participantes.

Con esta iniciativa, Shmuel Chafets, general partner de Target Global, y Lina Chong, directora de inversiones de Target Global, refuerzan así el compromiso de la empresa con España, tras la apertura en 2019 de una oficina en Barcelona.

Ecosistema tecnológico

Según Chafets, "España tiene una increíble capacidad para generar talento e innovación. Por eso, abrimos nuestra oficina en Barcelona el año pasado, demostrando nuestro claro compromiso con el creciente ecosistema tecnológico de España. Como ya hemos visto en crisis pasadas, la innovación prospera durante la adversidad y estamos seguros de que el año 2020 va a ser un detonante de grandes ideas. Con nuestro programa, nos asociamos con nuestra comunidad de experimentados emprendedores y business angels españoles para proporcionar a los talentos tecnológicos del país los recursos que necesitan para poner en marcha sus grandes ideas en estos tiempos difíciles".

Para Chong, “durante esta crisis sanitaria sin precedentes, queremos hacer nuestra aportación y ofrecer un enfoque positivo a todas las personas creativas y generadoras de proyectos que trabajan en la próxima gran idea tecnológica en España. Estoy convencida de que esta crisis no los detendrá y estamos aquí para apoyarlos”.

Nuevas oportunidades

Bosch, fundador de Housfy, afirma que “la crisis generada por el Covid-19 cambiará la forma en que vemos el mundo, y esa situación generará nuevas oportunidades que antes consideramos imposibles. España tiene ahora una oportunidad única de liderar este cambio y es por eso que estoy muy orgulloso de poder participar en él”.

Meir, cofundador y CEO de Travelperk, subraya, por su parte, que “es un momento de gran incertidumbre, pero también de oportunidad. Las ideas audaces ayudarán a la economía española a recuperarse a largo plazo. Estoy emocionado de unir fuerzas con Target Global y otros destacados emprendedores para apoyar a la próxima generación de empresarios españoles. Este programa ayudará a los talentos tecnológicos a llevar sus ideas al siguiente nivel”.

Y para Armengol, cofundador y CEO de Doctoralia, “durante la última década el ecosistema ha traído y formado a muchos profesionales en Internet y tecnología, y han vivido el día a día de trabajar en una startup, que es uno de los factores más relevantes a la hora de emprender con éxito. Con la crisis actual, aquellos que se encuentren sin empleo o se replanteen su futuro pueden detectar problemas y necesidades, y aplicar su experiencia para buscar soluciones. Afortunadamente, ahora es relativamente fácil desarrollar y validar ideas y, en tiempos como los actuales, es clave ser eficiente y gastar lo justo hasta encontrar una solución. En este contexto, ofrecer oportunidades a estos nuevos emprendedores es una buena manera de asegurar la creación de la siguiente generación de startups de éxito”.

