WOOM, startup de salud femenina, capta 2 millones de euros

WOOM, startup de tecnología dedicada a la salud femenina, ha cerrado una nueva ronda de inversión por valor de dos millones de euros. Con esta nueva inyección de capital, que ya suma unos cuatro millones de euros, la compañía seguirá enfocando sus esfuerzos en acompañar a la mujer a lo largo de su vida, desde el seguimiento de su ciclo, pasando por búsqueda de bebé, embarazo y post parto, hasta la menopausia.

Esta nueva ronda, liderada por BrightCap Ventures con Begin Capital como coinversor, estará destinada a ampliar el equipo técnico, con un enfoque claro en data science y machine learning. La integración profunda de estas tecnologías servirá no solo para tener algoritmos predictivos en la búsqueda de embarazos, sino también el desarrollo de productos orientados a las diferentes etapas de la vida de la mujer.

WOOM, fundada en julio de 2016 con una visión internacional, por Laurence Fontinoy y Clelia Morales, comenzó en Google for Startups en Madrid, con la ayuda de los programas de aceleración de SeedRocket, Campus Residency de Google y TheVentureCity.

Esta startup ayuda a que la mujer se conozca mejor a través de la aplicación, ofreciendo una experiencia personalizada. El objetivo es que la mujer pueda concebir lo antes posible, o que pueda tomar la decisión de acudir a un especialista en fertilidad de forma rápida en caso que sea necesario. Un 5% de las mujeres que dan a luz en España ya utilizan WOOM.

"Nos ilusiona empezar esta nueva etapa de WOOM con el apoyo de BrightCap Ventures, que lidera la inversión. Su ayuda será valiosísima para reforzar nuestra tecnología y hacer crecer nuestros planes de negocio", comenta Fontinoy, que reconoce el logro de cerrar la inversión durante la irrupción del Covid: "Es un síntoma del interés que despierta WOOM, por supuesto, pero también, una responsabilidad".

Además, Fontinoy asegura que “nuestro compromiso con todo el ecosistema en el área de salud y bienestar de la mujer a través de la tecnología es contundente. Ahora más que nunca, pensamos que los proyectos de salud digital con un componente científico son un gran aliado para ayudar a optimizar los sistemas de salud públicos y privados. Nunca antes hemos estado tan cerca de crear un impacto sin precedentes en la sociedad y la salud, a través de sistemas tecnológicos ágiles, digitales y con una clara base científica como lo es WOOM”.

