Bloobirds capta 3 millones de euros de inversores como PROfounders, K Fund y Encomenda

La plataforma de prospección Bloobirds, dirigida a empresas B2B, se ha convertido en un referente de mercado para identificar, calificar y contactar a potenciales clientes.

Sus fundadores, Javier Darriba, Toni Pérez y Toni Cáliz, han conseguido tres millones de euros de financiación en una ronda liderada por la firma de capital riesgo londinense Profounders Capital, y en la que también han participado los fondos españoles Encomenda Smart Capital y K Fund. Bloobirds utilizará estos nuevos recursos financieros para crecer en el norte y oeste de Europa, así como también en Reino Unido, y expandir su equipo de producto y tecnología.

En el último año, Bloobirds, que ha experimentado un crecimiento del 20 por ciento mensual, ha crecido en equipo y ha conseguido establecerse rápidamente en las principales regiones de EMEA: Reino Unido, DACH (Europa germanoparlante), países nórdicos, Benelux y el sur de Europa.

“El crecimiento de las empresas B2B depende, en gran medida, de sus equipos de prospección –o sales development representatives (SDRs)–. Años atrás, el SDR era considerado un rol de mínima importancia; ahora es la clave para la expansión del negocio en empresas B2B. Bloobirds es la única plataforma de prospección all-in-one (todo en uno) para empresas B2B. Nuestro software guía a los equipos de prospecting (SDR, BDR) con tecnología smart-assist mientras ofrece información valiosa para los managers y directivos de ventas”, subraya Darriba, cofundador y presidente también en The SaaS Institute y ex co-CEO de UserZoom, empresa de SaaS, que formó parte de nuestra Lista Emprendedores, con las startups más innovadoras de 2016.

Los fundadores de Bloobirds construyeron la plataforma para SDRs basándose en sus propias experiencias en ventas. Con antecedentes que incluyen ampliar por ocho la facturación anual recurrente del equipo de ventas e implementar equipos de ventas en docenas de empresas B2B.

Solución de problemas críticos

Sean Seton-Rogers, cofundador y socio general de PROfounders, sostiene que “desde el principio, vimos que había un gran potencial en el equipo y en la solución de Bloobirds. La plataforma soluciona problemas críticos de la industria de ventas B2B que no habíamos visto cubiertos en ninguna otra solución. Estamos emocionados de ayudar a Bloobirds a crecer y convertirse en líderes del mercado”.

Por su parte, Oriol Juncosa, co-fundador y socio general de Encomenda Smart Capital, afirma que "conocemos al equipo desde hace años y respaldamos a la empresa desde el primer día. Tienen una trayectoria de éxito en sus empresas anteriores. Esperamos que Bloobirds vaya aún más lejos y logre cambiar la forma en la que las empresas B2B contactan y califican a sus clientes".

Darriba reconoce que contar con tres grandes inversionistas internacionales “es una validación sólida de los esfuerzos de nuestro equipo y respalda nuestra visión de redefinir prospecting en el espacio B2B. Tenemos la intención de continuar mejorando la forma en la que trabajan los equipos de ventas B2B, dejando a los representantes de ventas tradicionales fuera de la ecuación de prospección y transformando a equipos de ventas que cubren todo el ciclo en máquinas especializadas de generación de oportunidades. En tiempos difíciles, estamos orgullosos de liderar este cambio en la industria de ventas, impulsado por una tecnología disruptiva”.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io

This commenting section is created and maintained by a third party, and imported onto this page. You may be able to find more information on their web site.