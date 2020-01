15 tendencias punteras para emprender en los próximos años

MARCAS CON VALORES

No es que pasen del diseño, pero los nuevos consumidores buscan algo más en las marcas. Además de consultar el precio, ahora buscan en las etiquetas adjetivos del tipo ‘ecofriendly’, ‘cruelty free’, ‘sustainable’, ‘fibra natural’….valores, todos ellos, con los que los consumidores se sienten orgullosos de comulgar y formar parte de la comunidad. No importa pagar un ‘pelín’ más si con ello contribuyen a lo que consideran una causa justa. No hablamos solo del sector de la moda, hablamos también del alimentario, del energético, de la automoción y de la industria en general, y en todo el ciclo de la cadena. Para todos ellos ha surgido una agencia de branding y comunicación especializada en sostenibilidad, 21gramos , impulsora de la iniciativa Marcas con Valores. Según estudios realizados por esta organización, “elegir marcas con valores se consolida como tendencia”. Una inclinación que aprovechan cada vez más la empresas de nueva creación en nuestro país. Ejemplos hay todos los que queramos y más, pero valgan, por citar algunaos: Timpers (zapatillas diseñadas por ciegos para todo el mundo), Ecoalf (ropa sostenible para hombre y mujer) u Holaluz (energía 100% verde para cambiar el mundo).