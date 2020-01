Foro multidisciplinar sobre la economía de la felicidad y el bienestar

World Happiness Fest es el mayor foro sobre felicidad y bienestar del mundo. Se trata de un foro global, multidisciplinar y experiencial, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, que se propone impulsar un nuevo paradigma de crecimiento mundial que trascienda lo exclusivamente económico y conseguir que la humanidad sea libre, consciente y feliz.

Bajo el amparo de las resoluciones de Naciones Unidas, 65/309 y 66/208 que proclaman la Felicidad como modelo holístico de desarrollo y la jornada del 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad, Madrid acogerá la semana del 16 al 22 de marzo la celebración del World Happiness Fest. En esta ocasión tendrá como temas principales: el trabajo, la educación, el impacto social y desarrollo personal, tecnología, salud, medioambiente, arte y alimentación. Asimismo, está prevista la celebración de una 'carrera solidaria de la felicidad' para el día 22 de marzo, que contará con la organización de distintas actividades para disfrutar en familia.

La agenda la componen ponencias, talleres, mesas de debate, presentaciones de libros e informes y conexiones online. Se trata de encuentros abiertos al público y protagonizados por personalidades de procedencias tan dispares como el mundo de la ciencia, el arte, líderes empresariales e investigadores. Todos ellos compartirán sus ideas sobre el futuro de la felicidad para lograr un mundo más próspero.

Entre los participantes pueden citarse, entre muchos otros, a Saamdu Chetri, profesor del IIT en India y ex director del GNH de Bután, Gopi Kallayil, director general en Google; Mariano Rojas, economista del World Happiness Report, Javier García Campayo, profesor de mindfulness en la Universidad de Zaragoza; Paloma Fuentes, directora de Felicidad o Mario Alonso Puig, médico y consultor en creatividad empresarial, comunicación y liderazgo.

El español Luis Gallardo es el fundador de World Happiness Fest además de ser presidente de la la Fundación Brands & Rousers, ex director general de Global Brand & Marketing en Deloitte, autor del libro The Exponentials of Happiness y director del programa Gross Global Happiness en el UPEACE Center de la Universidad para La Paz de Naciones Unidas.

Según declaraciones de Luis Gallardo, “un foco estratégico y multidisciplinar en la felicidad y el bienestar como nuevos paradigmas de desarrollo humano nos da la posibilidad de crear un mundo donde podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Con este foro hacemos una llamada a todas las personas e instituciones a repensar los modelos y creencias actuales y a aprender haciendo, practicando con herramientas basadas en los últimos avances científicos”.

Si quieres conocer toda la información disponible sobre el evento o unirte al movimiento en el escenario principal del festival, en España, o en cualquiera de las mas de 60 Agoras en ciudades de todo el mundo puedes hacerlo a través de este enlace.