Sherpa-ai ficha a otra estrella del universo tecnológico

Actualmente Corporate advisor de Samsung y hasta finales de enero de este año la cara visible de la compañía en España y Portugal, Celestino García asume ahora el cargo de Vicepresidente de Desarrollo de Negocio en la compañía fundada por Xabi Uribe-Etxebarria, Sherpa.ai. Se suma así al universos de estrellas del mundo de la tecnología que aglutina ya la empresa vasca con incorporaciones como las de Tom Gruber, cofundador y ex director de Tecnología de Siri, y Joanna Hoffman, quien fuera artífice del éxito del Macintosh de Apple. No le queda otra a una empresa cuyo objetivo es el de “liderar esta nueva era de inteligencia artificial”, en palabras de su CEO.

Sherpa.ai, con sede en Bilbao y Silicon Valley, es la compañía líder en servicios de Inteligencia Artificial. Entre sus productos destaca el Asistente Digital conversacional y predictivo que aprende del contexto del usuario y es capaz de anticiparse a sus necesidades antes de que se lo pidan. La empresa ha sido considerada entre las 10 más relevantes de Inteligencia Artificial a nivel mundial junto con Google, Amazon, Microsoft e IBM.

“Estoy muy orgulloso de formar parte de una de las empresas más prometedoras en tecnología a nivel mundial. La Inteligencia Artificial ya es fundamental en nuestras vidas, pero cada vez lo será aún más, y también se vislumbra como clave para el futuro desarrollo económico. Estoy convencido de que Sherpa.ai liderará una parte relevante del desarrollo de este futuro”, afirma Celestino García.

Por su parte, Xabi Uribe-Etxebarria, señalaba: “la incorporación de Celestino García supone dar un paso de gigante para nuestra compañía de cara a los próximos años. Celestino es uno de los directivos más destacados y con mayor experiencia en el sector, y estamos encantados de poder contar con él. Estoy seguro de que su incorporación supondrá un gran impulso para Sherpa.ai”.

