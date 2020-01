24 negocios que puedes montar desde casa (en serio) con sólo 3.000 euros

MODELOS GASTRONÓMICOS

Puedes realizar desde casa proyectos relacionados con la gastronomía y la cocina siempre y cuando habilites tu cocina como una cocina industrial y obtengas los permisos necesarios de manipulador y procesador de alimentos. Conviene que analices también las posibles implicaciones en materia de prevención de riesgos laborales para cumplir escrupulosamente la regulación al respecto. Algunas opciones pueden ser:

18) Reparto de tupers a domicilio . Necesitarás un buen partner logístico que cumpla los servicios y que respete la cadena de frío.

19) Catering . Es una de las opciones más habituales. Se produce on demand, de manera que no necesitas stock. Sí precisas de unas buenas cámaras frigoríficas, una buena cocina y un medio de transporte habilitado para mantener las condiciones.

20) Experiencias gastronómicas. En la cocina y el comedor de tu casa puedes organizar experiencias gastronómicas de aforo limitado. Desde degustaciones de comidas exóticas a comidas preparadas por chefs o inmersiones sensoriales relacionadas con la comida. La clave radica en el valor añadido que aporta el espacio privado y restringido.

MODELOS BOX

Uno de los emprendimientos más factibles desde casa es el llamado modelo Box, es decir las cajas de muestras. Te interesa que sean objetos más o menos pequeños para poder almacenarnos sin problema en una de las habitaciones de tu casa y, preferiblemente, que no requieran de unas condiciones especiales de conservación y/o mantenimiento. En este caso, es muy importante tener un buen software de gestión de stock, que permita la integración en tu sistema de los diferentes proveedores, y un buen socio logístico que te garantice las entregas. Algunas opciones:

21) Box de estética y belleza . Puedes incluir desde productos de maquillaje, hasta artículos de aseo, peluquería o perfumería.

22) Box de manualidades . Aprovechando la tendencia en alza del do it yourself. Son productos que no requieren unas condiciones de conservación complejas, siempre y cuando no incluyas disolventes o demás productos inflamables que te exigirán unas garantías de seguridad y una política de prevención de riesgos laborales.

23) Box de costura. Los artículos a incluir en un kit de costura no necesitan una conservación especial: agujas, hijos, lanas, tijeras, kits, bastidores, manuales…